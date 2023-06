Federica Lambertucci è stata nominata coordinatore del circolo Fdi di Loro Piceno alla presenza del coordinatore regionale, senatrice Elena Leonardi, del coordinatore provinciale Massimo Belvederesi e dei membri del direttivo provinciale, Simone Livi e Pierpaolo Borroni.

Vicesindaco del Comune di Loro Piceno nella scorsa legislatura, Federica Lambertucci ha un’esperienza ventennale quale dipendente comunale. Attualmente lavora nei comuni di Monte San Giusto e Monsampietro Morico.

«Sono grata di rappresentare il partito che Governa l’Italia e la Regione Marche – ha commentato la Lambertucci – e nel quale milito da anni. Lavorerò per consentire al nostro territorio, ora in una fase piuttosto statica, di essere valorizzato e di vedere completati progetti e lavori non terminati o mai partiti. Anche se in minoranza nel Consiglio comunale, ho sempre continuato a lavorare per il bene di Loro facendomi portavoce di alcune importanti necessità, prima tra tutte la questione dei fondi sisma.

Ho sempre considerato che avere legami politici non rappresenti un limite, ma un mettere strumenti a vantaggio della propria comunità. La mia storia politica a favore di una civica nella passata amministrazione locale, lo dimostra. Ed ora che Fdi ha l’onore e l’onere di governare a livello regionale e a livello nazionale è ancora più doveroso farlo. L’obiettivo sarà anche quello crescere anche creando legami con i rappresentanti di Fdi a vari livelli istituzionali”.

«Federica Lambertucci è una persona valida – ha affermato Massimo Belvederesi – che lavora con impegno. Con lei abbiamo la certezza di riuscire a far crescere il partito anche a livello territoriale».