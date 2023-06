«Guardate un po’ chi parte dal porto di Ancona».

Non è passato inosservato il pullman del Manchester City di Pep Guardiola diretto a Istanbul per giocare la finale di Champions contro l’Inter in programma sabato sera.

Nel tardo pomeriggio di oggi, il colore azzurro degli Sky Blues con la maxi scritta “City” è risaltato tra i vari tir in procinto di partire, dopo essere giunto direttamente dall’Inghilterra percorrendo anche l’A14.

Ovviamente, a bordo vi erano solamente gli autisti dato che la squadra viaggerà più comodamente, e in minor tempo, in aereo.

Imbarcatosi sulla nave per Igoumenitsa poco prima delle 19, dopo lo sbarco che avverrà domani, procederà dunque ‘on the road’, diretto per la capitale turca dove si ricongiungerà, il 10 giugno, con l’intera squadra per la finalissima allo Stadio olimpico Atatürk.