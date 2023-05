di Andrea Cesca

Soddisfazione enorme mista a rabbia. Sono i sentimenti che hanno accompagnato Giorgio Luzi di ritorno dalla Final Six di Napoli dove la Virtus Pasqualetti si è laureata campione d’Italia (leggi l’articolo).

«Più invecchio e più divento cattivo», dice mentre decanta le gesta e le vittorie della squadra: «Stavolta un sassolino dalle scarpe me lo vorrei togliere. E’ da anni, i primi sono stati Principi e Cingolani, che la Virtus fornisce atleti alla Nazionale maschile di ginnastica artistica, ma sembra che abbia scarsa rilevanza per Macerata. Non riceviamo un aiuto, un minimo di attenzione. Sono stati spesi centinaia di migliaia di euro per le strutture di altre discipline sportive, un euro alla Virtus Pasqualetti lo vogliamo dare? Che devo fare, devo portare la squadra a Civitanova anche io? Il numero di Fabrizio (il sindaco Ciarapica, ndr) ce l’ho, se serve lo chiamo. Una palestra, sono sicuro, me la trova».

«Non siamo rispettati – continua Luzi, presidente della Virtus dal 2015 e quindi al suo terzo scudetto -. Il nostro palazzetto risale agli anni ’70 ed ha bisogno di interventi per essere messo a norma. Siamo la squadra più titolata d’Italia nel nuovo millennio, da dodici anni siamo in Serie A, negli ultimi dieci anni abbiamo vinto quattro scudetti. La nostra società sta in piedi grazie alla grande passione che ci ha sempre contraddistinto, ma non si può pensare di ristrutturare noi il palazzetto, non lo ha fatto la Lube, figuriamoci una società piccola come la nostra».

«Sergiy Kasperskiy è un mito, è il tecnico più apprezzato a livello internazionale che tutti ci invidiano. I nostri atleti gareggiano ai massimi livelli e vivono di luce propria. Io sono Giorgio Luzi, al mio posto ci potrebbe essere qualsiasi altro, ma mi rispettano perché sono il presidente della Virtus Pasqualetti, una grande società nata nel 1905 prossima ai 120 anni di vita. Questa cosa mi riempie di orgoglio quando giro l’Italia, nella mia città invece niente. Sono molto seccato. Lo scorso anno siamo arrivati secondi ai campionati italiani, ancora sto aspettando qualcuno che mi dia una pacca sulla spalla, che mi dica vieni su e parliamo o meglio vengo giù io e vediamo di cosa ha bisogno il Palavirtus, in che condizioni lavorate».

La Virtus Pasqualetti da anni è un serbatoio della Nazionale, Levantesi e Macchiati il mese scorso in Turchia si sono laureati campioni d’Europa. Un’eccellenza dunque, benché la ginnastica artistica sia considerata in Italia uno sport minore. «E’ stata una gara dominata dal primo attrezzo – aggiunge Luzi a proposito della finale disputata al PalaVesuvio – . Siamo stati sempre avanti, sempre in testa, grazie ad una qualità che non è stata messa in discussione da nessuno. Siamo la squadra più vincente del nuovo millennio, unica in Italia che ha partecipato a tutte le Final Six». Macerata città europea dello sport riuscirà ad assecondare le necessità del presidente Luzi?