La Virtus Pasqualetti Macerata è campione d’Italia di ginnastica artistica maschile.

A Napoli, con i festeggiamenti del calcio ancora in corso, la squadra allenata dal maestro ucraino Sergiy Kasperskyy vince per la quarta volta il tricolore.

Il sestetto maceratese composto da Filippo Castellaro, Matteo Levantesi, Mario Macchiati, Tommaso De Vecchis, Andrea Cingolani e Paolo Principi si impone davanti a Giovanile Ancona e Ginnastica Ferrara. Il derby marchigiano sorride a Macerata che guadagna subito il primo posto e si laurea campione nazionale con una rotazione di anticipo, Ancona chiude staccata di un solo punto. Può festeggiare tutto il movimento regionale di ginnastica artistica.

Il PalaVesuvio di Napoli ospita la Final Six 2023, l’atto finale del Campionato Nazionale di Serie A1 “Trofeo San Carlo Veggy Good” di ginnastica artistica. Dopo le tappe di Firenze, Ravenna e Ancona, le migliori sei società, maschili e femminili, si ritrovano sulle pedane partenopee per l’assegnazione dello scudetto.

Senza la Pro Patria Bustese (campione lo scorso anno ma retrocessa al termine della regular season) la favorita è la Virtus Pasqualetti, salita sul gradino più alto del podio nazionale nel 2013, 2016 e 2020. Dopo aver dominato la fase regolare, per il quarto anno di fila tra le prime tre d’Italia, Macerata può contare su due quinti del team campione d’Europa, con Matteo Levantesi e Mario Macchiati. Le semifinali di ieri hanno visto l’uscita di scena di Gymnastics Romagna Team, Ginnastica Pro Carate e Dilettantistica Eur Roma. La Virtus Pasqualetti Macerata si gioca il titolo con la Giovanile Ancona guidata da Lorenzo Casali e la Palestra Ginnastica Ferrara che porta ancora sulla maglia il giallo e il blu dell’Ucraina. La formula prevede tre squadre in finale, ognuna può schierare un atleta per attrezzo (per due volte), chi vince porta alla squadra tre punti, chi arriva secondo due e chi arriva terzo uno, alla fine le formazioni con più punti vincono lo scudetto.

La Virtus Pasqualetti del presidente Giorgio Luzi e di Sergiy Kasperskyy (dal 1998 alla guida della squadra) chiude la finale con 28 punti, seconda la Giovanile Ancona degli atleti Lorenzo Casali, Lay Giannini, Christian Zammillo, Tommaso Brugnami, Nicolò Lucchetti con 27. Terza la Palestra Ginnastica Ferrara con 17. Sul gradino più alto del podio per la premiazione Paolo Principi si presenta con il figlio di pochi mesi.

Nel femminile trionfo della Brixia Brescia (decima vittoria consecutiva, ventunesima in totale) davanti a Ginnastica Civitavecchia e Artistica 81 Trieste.