di Francesca Marsili

Approvate ieri in Consiglio comunale le modifiche al Piano parcheggi di Tolentino. Spiccano: una mini sanzione di 6 euro, contro le 20 attuali, per chi sfora di massimo 30 minuti la mezz’ora gratuita, l’estensione della mezz’ora gratuita a tutta la zona rossa, ma con un aumento di 20 centesimi di euro della tariffa oraria, l’aumento del numero di stalli bianchi regolamentati con disco orario e l’abbassamento del costo dell’abbonamento dei parcheggi di cintura per incentivarne l’utilizzo. Resta solo la formale accettazione di Assm, che ne ha la gestione e l’entrata in vigore è prevista per la prima quindicina di giugno, dopo la messa a punto degli aspetti tecnico-burocratici. Astenuta l’opposizione di centrodestra che non ha voluto “demolire” a priori con il voto contrario la revisione, ma ha spiegato, attraverso le parole della consigliera Silvia Luconi, «di riservarsi di capire dalle voci di commercianti e residenti se l’indirizzo preso dalla maggioranza sarà soddisfacente alle loro richieste».

A spiegare le novità il sindaco Mauro Sclavi. «Tolentino sta vivendo un momento di transizione con aree di sosta che diventano cantieri e viceversa, ai cittadini chiedo di resistere. Le modifiche nascono da una sequela di incontri con le categorie e si basano su tre principi: andare incontro alle esigenze dei commercianti, a quelle dei residenti, in antitesi con quelle dei commercianti, e degli avventori. Con questa proposta chiediamo a Assm di rimodulare ciò che ha in gestione. La revisione – ha proseguito Sclavi – è frutto di una trattativa con la municipalizzata che da un lato ha rinunciato a qualcosa, dall’altro deve comunque avere la possibilità generare introiti per fare fronte ai 620mila euro di investimenti elargiti per la realizzazione di opere nella città con un contratto partito il 1 marzo 2021».

Queste le modifiche sostanziali annunciate dal primo cittadino. Diverse zone rosse e blu saranno trasformate in bianche; alcune completamente, altre regolamentate con disco orario. Creati 14 stalli in più in piazza della Libertà con disco orario, già in vigore. Modificato l’orario della zona a traffico limitato: partirà non più dalle 18, ma dalle 20 di sera fino alle 8 della mattina: verrà apposto un semaforo con una telecamera che segnalerà la targa qualora si effettui un’infrazione. Resi gratuiti i parcheggi di cintura: Filzi, Matteotti e Foro Boario nel sabato pomeriggio, per andare incontro alle esigenze del commercio. Estesa la mezz’ora gratuita a tutta la zona rossa, sebbene alzando di 20 centesimi la tariffa oraria. «Inoltre – ha precisato Sclavi – abbiamo messo mano alla multa prevista per coloro che, esibendo il ticket per la mezz’ora, qualora scaduto, dovevano pagare 20 euro. Ora si avranno trenta minuti di tolleranza, oltre alla mezz’ora gratuita, con una mini sanzione di 6 euro. Superati i 60 minuti, generati dai trenta gratuiti e dai 30 di tolleranza, si pagherà una multa di 20 euro, come se non si fosse esposto il tagliando».

Abbonamento gratis per la prima auto per i residenti del centro e alcune vie aggiuntive che non hanno il garage, anche questa già in vigore. Per quanto riguarda i tre parcheggi di struttura abbassato il costo annuo: 65 euro per quello di Foro Boario e 100 per Filzi e Matteotti, oltre al fatto che ha validità h24, non c’è più la differenza tra diurno e notturno. Abbonamento gratis al parcheggio di struttura di Foro Boario per i commercianti, per un valore di 65 euro. Qualora gli stessi preferissero parcheggiare in quelli di via Filzi o Matteotti pagherebbero la differenza, 35 euro. Tolti dalla zona blu 20 parcheggi in via Oberdan, diventeranno bianchi, divisi in quota parte tra residenti e commercianti. Sedici parcheggi in piazza Madama saranno riservati ai residenti del centro con stallo giallo. Tolti 20 parcheggi a pagamento in via Flaminia, saranno regolamentati con disco orario. In via Foro Boario, davanti all’ambulatorio pediatrico, altri 7 parcheggi bianchi. Come dicevamo la minoranza di centro destra si è astenuta dal votare le delibera. La capogruppo di Tolentino nel Cuore Silvia Luconi ha precisato di «aprire al dialogo, ma di astenersi per due motivi». Il primo: «Perché sostanzialmente le tariffe orarie sono rimaste invariate, anzi – ha precisato la consigliera – per la zona rossa è aumentata». Il secondo: «Ho visto un diverso approccio della maggioranza, ma non ho gli elementi per capire se questo incentivo all’uso dei parcheggi di struttura, che ha lo scopo di diminuire l’uso dei parcheggi in centro, anche per via della mancanza di stalli occupati dai cantieri, raggiungerà l’obiettivo. Mi riservo di parlare con i commercianti e i residenti per capire se il piano funziona».