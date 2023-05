Non solo sport. Dopo essere scesa in campo a Civitanova giovedì 4 maggio per la gara 2 della finale Scudetto contro l’Itas Trentino, la Lube ha deciso di impegnarsi anche sul fronte della solidarietà. L’incasso della partita di 35mila euro verrà devoluto dal Gruppo Lube a sostegno della Caritas di Macerata, Fermo e delle Caritas delle province colpite dal disastro ambientale in Emilia Romagna, come segno di vicinanza e di aiuto concreto nei confronti della popolazione.

Sconfitta sul campo in gara 5 in Trentino, la Lube vince la partita nel sociale, dimostrandosi pronta a tendere la mano a chi ha bisogno. Nel frattempo l’attività sportiva cuciniera sta andando avanti, nell’allestimento della rosa della prossima stagione. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi annunci, sia in entrata che in uscita.





