Voglia d’estate a Treia, dove si assapora la bella stagione col ritorno di RisorgiMarche. Domenica 28 maggio la musica sarà protagonista col concerto Ada Montellanico 5ET feat. Giovanni Falzone “Canto Proibito” al teatro comunale alle 18 (ingresso 5 euro, biglietti acquistabili online e nei punti vendita Ciaotickets (https://www.ciaotickets.com/biglietti/ada-montellanico-5et-feat-giovanni-falzone-canto-proibito?fbclid=IwAR2Ryz7fDL7fnEKKxfh3wkJFpqhxuFumgq9IfwqML1MMyUwZtsZzawZ3K10).

Non solo musica, ma un’intera giornata per godersi a pieno un’esperienza nel borgo e tra le colline treiesi. A piedi o in bici, per adulti e bambini il programma offre iniziative davvero per tutti. Alle 9,30 “Passeggiata sui luoghi di Dolores Prato”, con letture, per visitare Treia con gli occhi della grande autrice del Novecento (attività gratuita a cura dell’Ufficio Cultura del Comune di Treia con prenotazione obbligatoria: 0733218711 – 0733218712 – 0733218726), punto di ritrovo piazza Arcangeli (davanti al teatro comunale).

Ci saranno anche percorsi Bike o Gravel (attività gratuita a cura dell’associazione Muddy Bike Team con prenotazione obbligatoria: 3394349058), punto di ritrovo piazza della Repubblica. Mentre nel pomeriggio, alle 15,30, sarà possibile la visita guidata al Museo civico archeologico Luigi Lanzi e Fortunato Benigni (attività gratuita a cura del professor Enzo Catani con prenotazione obbligatoria: 0733218711 – 0733218712 – 0733218726), punto di ritrovo all’ingresso del museo archeologico (viale Nazario Sauro).

Ci saranno iniziative pensate pure per i più piccoli, come le letture per bambini ai giardini di San Marco (attività gratuita a cura dell’Auser Treia, non occorre prenotazione). All’interno dei giardini è presente un punto di bookcrossing, ritrovo ai giardini di San Marco.

Disponibilità per la ristorazione diverse attività del centro storico o agriturismi del territorio.

Informazioni: risorgimarche.it.