La Cbf Balducci mette a segno un altro colpo di mercato, portando a Macerata una delle protagoniste assolute del campionato di Serie A2 appena concluso. La schiacciatrice Alessia Bolzonetti è arancionera: la giocatrice lodigiana, classe 2002 per 185 centimetri di altezza, ha siglato infatti un contratto biennale con il club maceratese. Arriva da una grande stagione con la maglia di San Giovanni in Marignano, formazione con cui ha sfiorato la promozione in A1 fermandosi soltanto in gara 3 delle semifinali playoff. Per lei la leadership nella classifica dei servizi vincenti con 45 ace messi a segno in tutta la stagione, oltre a numeri molto importanti in attacco: 507 i punti totali realizzati in stagione che permettono alla neo arancionera di rientrare nella top 3 delle schiacciatrici del campionato appena concluso.

Alessia Bolzonetti è cresciuta nelle giovanili dell’Igor Volley Novara per poi mettersi subito in evidenza sia nella B1 giocata nel 2020/21 con la formazione delle under 19 novaresi, conquistando la promozione in A2, sia nei due campionati di Serie A2 fin qui disputati con la maglia di San Giovanni in Marignano dal 2021 al 2023. Per lei anche una lunga esperienza nel settore giovanile della nazionale, con cui ha conquistato l’oro all’europeo under 21 disputato nella scorsa estate, e due argenti rispettivamente nei mondiali under 18 (2019) ed europei under 17 (2018).

«Macerata è una squadra ambiziosa che vuole puntare alla massima serie ed è quello che vorrei provare a conquistare anche io – spiega Alessia Bolzonetti dopo il suo arrivo alla Cbf Balducci -. Sicuramente il progetto della società mi ha spinto ad accettare. Quindi sono molto contenta che voglia provare a raggiungere gli obiettivi con il mio contributo. Si tratta poi di un club serio e ben organizzato, di cui tutti mi parlano bene: tutto ciò mi ha spinto a dire di sì. Nelle Marche porto il mio entusiasmo e la mia voglia di vincere, di esperienza ancora ne ho poca però cercherò di mettere in campo tutto quello che ho imparato e migliorare ancora. L’obiettivo più grande sarà fare una buona annata, creare un bel gruppo, lavorare bene insieme e poi le cose verranno da sé. Per quanto mi riguarda spero di crescere tanto e imparare dalle mie compagne con più esperienza di me, conosco già qualche ragazza che giocherà in arancionero e il palazzetto che ci ospiterà».

Dopo quella del capitano Alessia Fiesoli annunciata ad aprile, arriva un’altra conferma in casa arancionera per la prossima stagione. La schiacciatrice marchigiana Giorgia Quarchioni, classe 1995 per 188 cm di altezza, vestirà ancora la maglia della Cbf Balducci, al termine della sua prima stagione in assoluto in Serie A1 vissuta proprio con il club maceratese. «Sono davvero molto felice di continuare a far parte di questa grande famiglia che è la Cbf Balducci anche per la prossima stagione – dice Giorgia Quarchioni dopo l’accordo che la lega ancora in arancionero -. E sono veramente molto orgogliosa di rivestire questa maglia poiché, diciamo, me la sento proprio cucita addosso essendo io marchigiana di queste zone. Non vedo l’ora di iniziare perché sento veramente che sarà una bella stagione, viste le ambizioni della squadra che sta nascendo con l’innesto di figure molto importanti in campo e in società. Credo che sarà veramente un’annata dove ci divertiremo tanto e dove ci sarà tanto da imparare, da ogni mia compagna e dal nuovo staff».

Altro momento dei saluti in casa Cbf Balducci: dopo tre intensi mesi vissuti insieme si separano le strade, infatti, tra il club arancionero e la centrale belga Freya Aelbrecht, classe 1990, arrivata a Macerata a gennaio nel corso della stagione appena disputata nel campionato di Serie A1.