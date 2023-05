Terzo colpo di mercato al centro per la Cbf Balducci Hr: il club maceratese comunica di aver ingaggiato la giocatrice romana Federica Busolini, classe 1999 per 186 centimetri di altezza, con un contratto biennale per le stagioni 2023/24 e 2024/25. La forte centrale arriva all’Helvia Recina dopo aver disputato le ultime tre stagioni con la maglia dell’Idea Volley Sassuolo in Serie A2, rivelandosi tra le migliori atlete nel suo ruolo: nell’ultimo anno 280 punti a segno in Regular Season che le hanno permesso di inserirsi nella top ten al centro.

L’arrivo di Federica Busolini, cresciuta nelle giovanili di Ostia e che oltre all’esperienza di Sassuolo può vantare altri due anni in campo in Serie A2 con le maglie di Roma e Martignacco, si va aggiungere a quelli già annunciati delle centrali Alessia Mazzon e Giada Civitico (che Busolini ritroverà ancora come compagna di squadra dopo i tre anni a Sassuolo), formando così un reparto di assoluto livello e pronto ad affrontare le sfide della nuova stagione di Serie A2 femminile per la CBF Balducci Hr.

«Quando mi è arrivata la proposta di Macerata sono rimasta felicemente sorpresa – racconta la neo arancionera Federica Busolini dopo la firma del contratto – sinceramente non me l’aspettavo e ho accettato subito con estremo piacere. Ho scelto la Cbf Balducci Helvia Recina per un insieme di elementi; è una realtà ben nota nell’ambiente, negli ultimi anni hanno raggiunto traguardi importanti e gli obiettivi che si sono prefissati quest’anno non sono da meno. Inoltre, il fatto che la società sia così solida e ambiziosa sono stati fattori fondamentali. Quest’anno è la prima volta che mi trovo in un contesto strutturato per puntare in alto – prosegue la centrale romana guardando agli obiettivi in maglia Cbf Balducci Hr – sicuramente all’inizio non sarà semplice, dovremo e dovrò lavorare tanto con costanza, ma personalmente posso dire che mi impegno al massimo per ripagare la fiducia della società e per raggiungere dei traguardi importanti con la squadra. I miei obiettivi personali principali sono di crescita, sia dal punto di vista pallavolistico che psicologico, perché penso di avere ancora tanti margini di miglioramento e un contesto come quello di Macerata mi può aiutare sotto molti punti di vista e poi sarà scontato ma voglio vincere, d’altronde nessuno gioca per partecipare e io vorrei togliermi qualche soddisfazione».

Infine, arriva un altro momento dei saluti in casa arancionera: dopo una stagione vissuta insieme nel massimo campionato, si separano le strade tra il club maceratese e la centrale Beatrice Molinaro. La giocatrice friulana, arrivata nelle Marche nella scorsa estate dopo aver disputato un anno fa proprio da avversaria delle arancionere la finalissima promozione in A1 del 2022, non vestirà la maglia della CBF Balducci HR nella prossima annata sportiva. «A Beatrice Molinaro va un grande grazie per la assoluta professionalità, la tenacia e l’energia dimostrate in ogni occasione, sia ogni volta in cui è stata chiamata a dare il suo contributo in campo sia in ogni singolo allenamento – si legge in una nota del club -. A lei, inoltre, va un enorme in bocca al lupo per le future tappe della sua carriera».