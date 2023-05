VOLLEY A2 - Il libero toscano, classe 1992, riabbraccia i colori arancioneri dopo l'esperienza a Novara: «A Macerata sono stata tanto bene, la considero una seconda casa. Sono sicura di ritrovare l’ambiente giusto dove poter lavorare in serenità»

La Cbf Balducci mette a segno un ulteriore colpo di mercato per la stagione 2023/2024: il libero Giulia Bresciani, classe 1992, tornerà a giocare in arancionero. Il club maceratese ha ingaggiato infatti la giocatrice toscana con un contratto annuale, riportando nelle Marche il libero protagonista della cavalcata vincente che ha permesso alla alla società di conquistare la promozione in Serie A1 nella stagione 2021/2022. Ecco, dunque, un altro tassello per la nuova formazione arancionera: classe ed esperienza di Giulia Bresciani, che torna a Macerata dopo l’ultima stagione vissuta nell’Igor Volley Novara, formazione con cui ha preso parte al massimo campionato e alla Champions League. Nel palmares del libero toscano anche altre due promozioni in Serie A1, ottenute con le maglie di Chieri (2018) e Vallefoglia (2021), oltre ad una Coppa Italia di A2 vinta nel 2015 con Bolzano.

«Ho scelto di tornare a Macerata perché è un posto dove sono stata tanto bene e che considero un po’ una seconda casa – queste le prime parole di Giulia Bresciani dopo la firma del contratto in arancionero -. Qua ho un po’ lasciato il cuore. Sono sicura di ritrovare l’ambiente giusto dove poter lavorare in serenità, anche se la squadra sarà molto diversa rispetto a quella della promozione nel 2022. Mi aspetto una stagione lunga e difficile, come ormai da anni è la Serie A2, fatta di duro lavoro in palestra e di un gruppo che ha tanta voglia di fare. Personalmente porto con me la mia esperienza e la mia volontà di mettermi al servizio della squadra per aiutare ogni mia compagna a dare il meglio, nella speranza che questo ci possa portare a grandi obiettivi».