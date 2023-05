Ulteriore colpo di mercato per la Cbf Balducci Helvia Recina Macerata: il club ha messo sotto contratto per la stagione 2023/24 l’opposta finlandese Piia Korhonen, classe 1997 per 187 di altezza. La giocatrice della nazionale finnica arriva nelle Marche con un importante bagaglio di esperienza a livello internazionale, sia per le avventure con la selezione del suo Paese con cui disputerà anche gli Europei nel prossimo agosto sia per le stagioni giocate nel massimo campionato francese con la maglia del Pays d’Aix Venelles (2021/22) e in quello tedesco con il Dresdner (2017/2020), con cui ha conquistato anche due Coppe di Germania.

Per Piia Korhonen due stagioni pure in Italia in Serie A2, ad Olbia (2020/21) e successivamente a Soverato proprio nell’ultima annata, dove si è rivelata tra le migliori giocatrici nel suo ruolo con 458 punti messi a segno in regular season. Prima di giocare all’estero, in Finlandia la neo opposta arancionera è cresciuta nella società dell’Euran Raiku per poi vestire le maglie di LiigaEura e Hämeenlinnan con cui vince il campionato finlandese nel 2015/16.

«Sono stata subito molto carica quando ho saputo che Macerata era interessata a me – dice l’opposta finlandese dopo la firma del contratto che la lega per un anno in arancionero –. Ho sentito dire cose fantastiche sul club e sulla sua organizzazione, penso di avere una buona opportunità di crescere come giocatrice in quell’ambiente. In questa nuova tappa della mia carriera farò del mio meglio per aiutare la squadra a raggiungere tutti i suoi obiettivi e anche per migliorare le mie capacità il più possibile. I miei maggiori punti di forza? Sono una persona ambiziosa e che punta verso i suoi obiettivi, posso dire di essere una giocatrice calma e determinata».

Al tempo stesso, si dividono i percorsi della Cbf Balducci e dell’opposta statunitense Akuabata Okenwa, arrivata un anno fa nelle Marche ed entrata a far parte della rosa che ha preso parte al campionato di Serie A1. Dopo una sola stagione, quindi, la giocatrice Usa lascia l’arancionero per affrontare nuove sfide. «Grazie ad Akuabata Okenwa per l’impegno dimostrato e l’annata vissuta insieme nella prima storica avventura nel massimo campionato – scrive la società -. A lei va anche un grande in bocca al lupo per il suo futuro e le sue nuove tappe nel mondo del volley».