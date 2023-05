Novità assoluta e di grande rilevanza in ambito societario in casa arancionera. La Cbf Balducci Helvia Recina annuncia l’arrivo di Lucia Bosetti nel ruolo di direttrice operativa del club. La campionessa di volley, moglie del team manager della Lube, il maceratese Matteo Carancini, ex Nazionale azzurra e con una lunga carriera in campo ad altissimi livelli alle spalle, (l’ultima esperienza in campo con il Çukurova ad Adana, dove ha vissuto la tragedia del terremoto in Turchia, leggi l’articolo), da oggi entra a far parte dell’organigramma della società del capoluogo.

Un valore aggiunto importantissimo per il progetto e la crescita della società che si rinforza con l’entusiasmo e la grande esperienza del nuovo innesto: Lucia Bosetti lavorerà infatti al fianco dell’attuale dirigenza e, oltre al ruolo di direttore operativo, ricoprirà anche quello di team manager. Resterà in società anche Dino Principi, storico team manager del club per diversi anni, nel nuovo ruolo di logistic manager.

«Sono molto orgogliosa di entrare a far parte di questa famiglia- spiega Lucia Bosetti nel giorno della sua presentazione come direttore operativo Cbf Balducci Hr – Per me è una nuova avventura, una nuova sfida. Spero davvero che la mia esperienza, maturata in tantissimi anni di pallavolo sul campo, possa essere una marcia in più per questa società ambiziosa e con chiari obiettivi in testa. Quindi per me è veramente un grandissimo onore entrare in questo nuovo ruolo. È stata una scelta maturata con il tempo, affrontare la pallavolo da un altro punto di vista è per me una grandissima sfida».

«I motivi che mi hanno portato ad accettare questa nuova sfida – continua la neo dirigente arancionera Bosetti – sono sicuramente la serietà della società che si presenta da sola e gli obiettivi che per me sono molto importanti, come il fatto che il roster costruito sia per puntare al ritorno in Serie A1 e desidero tantissimo mettere a disposizione anche delle nuove giocatrici la mia esperienza. Quando la Cbf Balducci mi ha proposto questo nuovo ruolo, inizialmente ero un po’ spaventata, io ho dedicato tutta la mia vita alla pallavolo ma giocata. Volevo essere sicura di sentirmi all’altezza, quindi mi sono presa del tempo per pensarci, ma devo dire che parlando con il Club e con lo sponsor sono stata sempre più orientata ad accettare. Non vedo l’ora di poter contribuire con la mia esperienza a far crescere questa realtà, ringrazio tantissimo lo sponsor e spero di vedervi presto tutti al palazzetto».

«Sono qua oggi onorato di presentare la new entry – dice il presidente della Cbf Balducci Hr, Pietro Paolella – si tratta di un grande colpo e un onore poter accogliere questa atleta e questa nel ruolo di direttore operativo e che quindi si occuperà tutto quello che concerne l’operatività della società. Io, come presidente, sono veramente orgoglioso e onorato di poter annunciare che da oggi ufficialmente Lucia Bosetti entra a far parte di questa famiglia. Siamo veramente felici perché stiamo puntando alle eccellenze e chi meglio di lei può rappresentare l’eccellenza, perciò ritengo di rappresentare un Club molto fortunato, avere a disposizione Lucia è qualcosa di incredibile. Ho avuto la fortuna di parlarci diverse volte, di conoscerla, è veramente una persona stupenda. Insieme cercheremo di fare il bene di questa società per riportarla al vertice che abbiamo lasciato poco fa, ovvero il massimo campionato. Grazie ancora e sinceramente a Lucia Bosetti per avere accolto la nostra proposta».