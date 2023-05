Il Consorzio di bonifica delle Marche, in occasione della Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione in programma da sabato 13 a domenica 21 maggio, apre le sue dighe al pubblico. Sarà possibile, dietro prenotazione, visitare i diversi invasi marchigiani, scoprirne storia, funzionamento e quell’insieme di attività necessarie a garantirne il corretto e più efficiente funzionamento.

Guidati dai “guardiani delle dighe” e dai tecnici del Consorzio, i partecipanti all’iniziativa potranno camminare lungo il coronamento, verificare lo stato dei laghi marchigiani da una posizione insolita per i non addetti ai lavori e laddove presenti, visitare le centrali idroelettriche.

Nell’ottica poi di rispondere pienamente al tema lanciato per il 2023 dall’Anbi “Acqua: risorsa di vita e di coesione sociale” oltre alle visite in diga, il Consorzio coinvolgerà i partecipanti all’evento, in una serie di iniziative: per Castreccioni si tratterà di una passeggiata con la guida naturalistica ambientale e zoologa Paola Cicconi, che farà vivere un’esperienza immersiva nel meraviglioso habitat che circonda il parco intorno al lago di Cingoli e accompagnerà bambini e adulti il museo del sidecar; a Comunanza, la visita proseguirà con Alessandro Ambrosi, guida del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con un trekking naturalistico lungo il sentiero della “Macchinetta”, alla scoperta dell’acquedotto perduto (escursione di 5 km, adatta a tutti, con partenza campo sportivo di Montemonaco) o con l’escursione in kayak “Alla scoperta del fiume Aso“ (gruppi di 10 persone – impegno 30 minuti). Da Mercatale, si partirà verso la rocca ubaldinesca di Sassocorvaro alla scoperta della magnifica architettura voluta dal duca Federico da Montefeltro e di tutti i suoi simboli alchemici; dalla diga di San Ruffino, dopo un giro intorno al lago, si potrà visitare l’abbazia e il suo antichissimo ipogeo. Tutte le iniziative sono gratuite e aperte ad un pubblico sia di adulti che di bambini. Il numero massimo per ogni gruppo è di 30 persone.

L’appuntamento è nelle diverse case di diga: sabato 13 maggio, mattina dalle 9,30 alle 11,30, pomeriggio dalle 15 alle 17. Sabato 20 maggio, mattina dalle 9,30 alle 11,30, pomeriggio dalle 15 alle 17. È necessario registrarsi inviando una mail a [email protected]. In caso di maltempo, visto che molte delle attività sono all’aperto, le prenotazioni del 13 resteranno valide per il 20.