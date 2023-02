TERREMOTO IN TURCHIA - La pallavolista, residente nel Maceratese e moglie di Matteo Carancini (team manager della Lube) racconta: «Sto bene. Con i miei genitori e altre due giocatrici ci siamo allontanati da Adana. È sconvolgente vedere il conteggio dei morti»

di Mauro Giustozzi

L’incubo sta per finire. Domani il volo aereo da Ankara per Roma e finalmente il rientro in patria che porrà fine a giornate ad altissima intensità emotiva, vissute tra paura, terrore di non farcela e dolore per la tragedia che ha colpito il popolo turco. Lucia Bosetti, pallavolista italiana e moglie del team manager della Lube Matteo Carancini, sta giocando forse la partita più difficile della sua vita, uscire dalla Turchia messa in ginocchio dal tremendo terremoto che ha fatto lievitare al momento ad oltre 5 mila i morti sotto le macerie di palazzi crollati. Bosetti che, nei difficili momenti di contatto che riesce ad avere tramite social soprattutto, ha parlato con Matteo Carancini comunicandogli che dovrebbe rientrare in Italia nella tarda mattinata di domani, presumibilmente tra le ore 11 e le 12, grazie al fatto di essere riuscita a trovare alcuni posti su un volo di linea che da Ankara, dove è riuscita ad arrivare questa notte con un collegamento bus, la farà rientrare in Italia. A raccontare l’odissea che sta vivendo è stata la stessa schiacciatrice lombarda attraverso Instagram dove ha postato ancora un messaggio.

«Ancora non sono riuscita a rispondere a tutti. –ha scritto la Bosetti- La situazione ad Adana resta difficile, le case sono inagibili e sono tantissimi gli sfollati. Fortunatamente abbiamo trovato un bus che ci sta portando ad Ankara allontanandoci così dall’epicentro. Preghiamo per le migliaia di vittime».

Lucia Bosetti, assieme ai propri familiari che in queste settimane l’avevano raggiunta ad Adana (città che si trova a 200 chilometri dall’epicentro del terremoto) il padre Giuseppe Bosetti allenatore e la mamma Franca Bardelli ex giocatrice e allenatrice, assieme ad altre due ragazze straniere della squadra del Cukurova con un bus e dopo un viaggio lungo e faticoso sono riuscite a raggiungere Ankara dove domani si imbarcheranno su un aereo di linea (non si tratta di un volo predisposto dalla Farnesina) per rientrare in patria.

Alla vicenda ha dedicato ampio spazio oggi anche la tv italiana nel programma Mattino 5 in onda sui canali Mediaset che ha intervistato Lucia Bosetti. «Io sto bene, ieri sera ci siamo allontanate da Adana appena possibile, assieme alle compagne straniere abbiamo preso un bus per raggiungere Ankara, è molto più sicuro. – ha detto al telefono la pallavolista che ha raggiunto la città dove si trova l’ex capitano della Lube Osmany Juantorena con la sua famiglia – E’ stato abbastanza scioccante come situazione, svegliate proprio in mezzo alla notte, non si capisce cosa sta succedendo, quindi doppiamente scioccante. È sconvolgente vedere il conteggio dei morti che cresce di cento in cento ogni volta che mi collego ai siti di informazione. E poi guardare i palazzi crollati, uno a pochi metri da casa nostra. In questi momenti apprezzi di più la fortuna di star bene».