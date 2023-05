Tommaso Lorenzini nominato membro del direttivo regionale Lega Giovani con delega a scuole e università e segretario comunale della Lega Giovani di Macerata. «La Lega – si legge in una nota del partito – prosegue nell’aggiornamento della propria struttura interna anche per quanto riguarda la componente giovanile del partito. Per Macerata è stato indicato Tommaso Lorenzini, scelto dal commissario regionale Mario Alberto Rinaldi per capitanare il gruppo di ragazzi impegnati sul territorio comunale e far parte del direttivo regionale, con delega a scuola e università dato l’impegno profuso nella politica studentesca e nelle attività aggregative».

«Stiamo già lavorando al calendario di iniziative ed eventi sul territorio per avvicinare i giovani alla politica in ottica formativa con il nuovo commissario giovani provinciale, l’amico Mirko Giordani, a cui va il mio in bocca al lupo. Per quel che concerne il direttivo regionale, assieme al commissario Rinaldi che ringrazio per la fiducia, pensiamo sia importante il collegamento con la rete studentesca, tenendo conto non solo della realtà universitaria ma anche dei tanti rappresentanti degli istituti superiori che vogliano interfacciarsi con un interlocutore politico per proposte, critiche e richieste. Un ringraziamento anche al coordinamento provinciale e comunale della Lega, nelle persone di Luca Buldorini e di Aldo Alessandrini, con cui vi è un proficuo rapporto collaborativo, al commissario regionale uscente on. Riccardo Augusto Marchetti, al nuovo commissario Mauro Lucentini a cui auguro buon lavoro e all’on. Luca Toccalini, segretario federale Lega Giovani»