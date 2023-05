L’esito degli esami alla spalla destra di Ivan Zaytsev non portano buone notizie. L’opposto biancorosso oggi è stato sottoposto ad accertamenti strumentali in seguito all’infortunio di domenica a Trento.

«Gli esami hanno confermato il trauma distrattivo alla spalla destra con lesione muscolare», dichiara Mariano Avio, responsabile sanitario del club.

Lo staff valuterà la situazione giornalmente, ma la diagnosi lascia poco spazio all’ottimismo in vista del quarto round della finale scudetto tra Lube Civitanova e Itas Trentino, in programma venerdì 12 maggio, alle 20.30, sul campo tricolore dell’Eurosuole Forum, subito sold out ieri dopo l’apertura dei botteghini (leggi l’articolo).