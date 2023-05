FINALE SCUDETTO - Da valutare l’entità del danno alla spalla che ha costretto il giocatore della Lube ad abbandonare il match di ieri a Trento alla fine del primo set

Nella mattinata di domani, martedì 9 maggio, trascorse le 24 ore dal trauma distrattivo riportato domenica alla spalla destra, l’atleta della Lube Ivan Zaytsev sarà sottoposto ad accertamenti per valutare l’entità del danno e la possibilità di un recupero lampo. «Solo dopo gli approfondimenti diagnostici il responsabile sanitario del club, Mariano Avio, si pronuncerà sul possibile impiego dell’opposto in gara 4 di Finale Scudetto, match in programma venerdì 12 maggio, alle 20,30, sul campo tricolore dell’Eurosuole Forum di Civitanova – fa sapere la società cuciniera -. Il problema alla spalla si è verificato nel corso di gara 3 alla Blm Group Arena, quando il giocatore cuciniero è stato costretto ad abbandonare il campo nel primo set».