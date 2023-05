CINGOLI - L'uomo è stato soccorso con l'eliambulanza. Ha alcune fratture, non è in pericolo di vita

Incidente in una cava a Cingoli: gamba schiacciata sotto la ruota di un escavatore, 42enne trasportato all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto in località Botontano, alla cava Aross. Intorno alle 10,45 di questa mattina, per cause che dovranno venire accertate dalla Spsal dell’Ast di Ancona, un operaio mentre era al lavoro è rimasto ferito ad una gamba, schiacciata sotto la ruota di un escavatore del peso di alcuni quintali. L’uomo sarebbe riuscito a liberarsi da solo. Sul posto è intervenuto il 118. Vista la dinamica dell’incidente, gli operatori sanitari hanno deciso per il trasporto all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza. Alla cava sono intervenuti anche vigili del fuoco e 118. Il 42enne ha riportato diverse fratture alla gamba, non è in pericolo di vita.



