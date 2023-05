ECCELLENZA - Il grazie dell'amministrazione comunale ai giocatori, a mister Mariani, al presidente Bonacci, ai dirigenti e tutto lo staff per il prestigioso e meritato risultato raggiunto con l'accesso ai playoff del massimo campionato regionale

«Il Montefano Calcio, dopo una stagione che l’ha visto protagonista tra le migliori formazioni nel campionato regionale di Eccellenza, si è qualificato per la prima volta alla fase playoff che vedrà la squadra viola impegnata – già domenica prossima – a Fossombrone per la semifinale». Con queste parole inizia la nota del Comune in cui il sindaco Angela Barbieri, l’assessore allo Sport Massimo Sparapani e l’Amministrazione tutta ringraziano i ragazzi, mister Mariani, il presidente Bonacci, i dirigenti e tutto lo staff per il prestigioso e meritato risultato raggiunto. Le parole di Massimo Sparapani: «Montefano cresce e lo sta facendo anche attraverso lo sport che unisce e insegna valori fondamentali per la vita. Impegno e divertimento insieme fanno cogliere obiettivi ed opportunità importanti, dimostrando come lo spirito di squadra sia vincente sempre. Grazie ancora e Forza Viola».