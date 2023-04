SAN SEVERINO - Le opere sono state realizzate dall’impresa settempedana Gatti e Purini

Il comune di San Severino ha ultimato i lavori di manutenzione straordinaria della strada Serrone – Valle. Il tratto, della lunghezza di circa 2,5 chilometri, dalla comunale San Severino – Serrone, in località Fontecupa, raggiunge la ex scuola di Serrone, attraverso la località Valle.

Il collegamento risultava asfaltato solo nel primo tratto, circa 300 metri, mentre per la restante parte si è sempre presentato come strada bianca. Da anni i residenti attendevano l’asfaltatura del collegamento tanto che nel 2001, quindi più di vent’anni fa, i privati frontisti raggiunsero un accordo con l’amministrazione locale per realizzare, a loro spese, opere di miglioramento del deflusso delle acque, riguardanti la realizzazione di cunette stradali cementate e di tombini stradali.

Le opere erano finalizzate alla successiva asfaltatura, ma da allora il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso è stata sempre rinviata. L’intervento migliora la viabilità pubblica eliminando i pericoli, soprattutto nel periodo invernale, rappresentati dalla continua formazione di buche e solchi sulla carreggiata. Le opere sono state affidate dall’ufficio manutenzioni all’impresa settempedana Gatti e Purini dopo unaa procedura negoziata espedita tramite la centrale unica di committenza dell’Unione Montana Potenza Esino Musone. A lavori ultimati il sindaco Rosa Piermattei e l’assessore comunale alle Manutenzioni, Paolo Paoloni, hanno voluto fare un sopralluogo insieme ai tecnici comunali che hanno progettato e seguito l’intervento.