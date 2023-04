PROVINCIA - Ad annunciarlo il presidente Sandro Parcaroli e il vice Luca Buldorini. Sette milioni per il nuovo ponte a Piediripa, in affiancamento a quello esistente: «Stiamo terminando i passaggi relativi alla variante urbanistica». Due milioni per la messa in sicurezza del ponte lungo la Provinciale 46 tra Monte San Giusto e Morrovalle. Ecco tutti i lavori in programma nel Maceratese

Interventi per circa 23 milioni di euro per sistemare strade, ponti e realizzare nuove rotatorie. Questo quanto previsto per il 2023 nel bilancio di previsione della Provincia di Macerata, alla voce “Viabilità”. I lavori sono suddivisi in cinque gruppi: interventi su ponti e viadotti (11 milioni complessivi), manutenzione straordinaria pavimentazioni (6,4 milioni), nuove rotatorie (1.350.000 euro), risanamento movimenti franosi e dissesti (3,6 milioni) e barriere di sicurezza e segnaletica stradale (445mila euro).

«Si tratta di un corposo elenco di lavori che porterà all’apertura di numerosi cantieri su tutto il territorio – spiegano il presidente Sandro Parcaroli e il vicepresidente Luca Buldorini -. Ringraziamo gli uffici per il grande lavoro che stanno facendo perché insieme vogliamo costruire la provincia del domani, con servizi idonei e infrastrutture adeguate che possano garantire collegamenti rapidi e in sicurezza. Un piano che vogliamo anche spiegare ai cittadini e ai sindaci, per questo seguiranno una serie di incontri sui territori per ridurre al minimo i disagi che da questi cantieri potranno derivare.

Per quanto riguarda gli interventi su ponti e viadotti, sicuramente i due progetti più impattati saranno la realizzazione del nuovo ponte tra Piediripa e Corridonia, in affiancamento a quello esistente (investimento complessivo di 7 milioni) per cui stiamo terminando i passaggi relativi alla variante urbanistica e la messa in sicurezza del ponte lungo la Provinciale 46 “Fermana” tra Monte San Giusto e Morrovalle (2 milioni), i cui lavori partiranno entro l’estate. Altri interventi sono previsti sul ponte lungo della Provinciale 98 “Polverina – Fiastra” (255mila euro), sul ponte della 100 “Porto Recanati – Numana” (500mila euro), sul ponte della 180 “Ex SS 77 Tolentino – Camerino” (450mila euro), sul ponte lungo la 7 “Belforte – Caldarola” (495mila euro) e sui ponti lungo la 94 “Pian Palente” (256mila euro)».

Per quanto riguarda le strade, invece, interventi sono previsti lungo la Provinciale 127 “Tolentino – San Severino” (230mila euro), la 86 “Morrovalle Scalo” (240mila euro), la 9 “Bivio La Casa-Cancelli” (80mila euro), la 113 “Sant’Angelo in Pontano – Monte San Martino” (200mila euro), la 114 “Santa Sperandia” (200mila euro), la 67 “Macina – Monte San Giusto” (300mila euro), la 74 “Molino Zazzini – Montecosaro” (250mila euro), la 106 “Recanati – Porto Recanati” (300mila euro), la 125 “Tolentino – Abbadia di Fiastra” (250mila euro), la 141 “Cimitero Palentuccio – Sant’Erasmo – Seppio” (250mila euro), la 94 “Pian Palente” (192mila euro), la 115 “Sant’Ilario” (250mila euro), la 83 “Montedoro – Urbisaglia” (200mila euro), la 10 “Bivio Vergini – Civitanova” (200mila euro), 177 “Val Musone” (138mila euro), la 79 “Montelago” (150mila euro), la “57 Jesina” (300mila euro), la 3 “Apiro – Poggio San Vicino” (200mila euro), la 135 “Visso – Ussita” (200mila euro), la 118 “San Valentino” (350mila euro), la 122 “Settempedana – Gagliole – Matelica” (200mila euro), la 46 “Fermana” (200mila euro), la 34 “Corridoniana” (250mila euro), la 14 “Braccano” (150mila euro), la 40 “Dell’Asola” (250mila euro), la 100 “Porto Recanati – Numana” (100mila euro), la 45 “Faleriense – Ginesina” (100mila euro), la 96 “Pievetorina – Colfiorito” (149mila euro), la 88 “Passo Morico – Pintura del Grillo” (139mila euro) e la 125 “Tolentino – Abbadia di Fiastra” (450mila euro).

Nell’elenco annuale 2023 del Programma triennale dei lavori pubblici, sono inseriti anche i lavori di realizzazione di due rotatorie, di cui una prevista all’intersezione tra la Provinciale Bivio Vergini – Civitanova con la strada comunale Costamartina per un importo di 850mila euro e l’altra all’intersezione tra la Provinciale Cingolana e la Jesina per 500mila euro.

Tra gli interventi di risanamento movimenti franosi e dissesti spicca quello sulla Provinciale 43 “Entoggese”, che collega Urbisaglia a Tolentino, per un importo complessivo di 2,9 milioni. In particolare i lavori comprendono la realizzazione di opere di protezione dal pericolo di caduta massi, palificate in cemento armato per scongiurare l’instabilità del versante di valle, gabbionate di sostegno e drenaggio di monte per scongiurare l’instabilità del versante e il ripristino della pavimentazione stradale. Altri interventi sono previsti sulla 132 “Varanese” (120mila euro), sulla 22 “Castelraimondo – Camerino” (86.580 euro), sulla 57 “Jesina” (172mila euro), sulla 10 “Bivio Vergini – Civitanova” (250mila euro) e sulla 49 “Fiastrone” (100mila euro).