Via libera da parte della Conferenza preliminare dei servizi alla sottoscrizione dello schema di accordo di programma per la realizzazione del nuovo ponte sulla Provinciale 34 tra Piediripa e Corridonia.

All’incontro hanno partecipato il sindaco del Comune di Corridonia Giuliana Giampaoli con la responsabile del settore pianificazione del territorio Lucia Cipollari, l’ingegner Silvia Cippitelli per l’ufficio opere di urbanizzazione primaria del Comune di Macerata, il dirigente del settore viabilità della Provincia Matteo Giaccaglia, il dirigente dell’ufficio ambiente Maurizio Scarpecci, la responsabile del settore urbanistica della Provincia Serenella Sciarra e la responsabile dell’ufficio per le espropriazioni della Provincia Daniela Del Gobbo. Ora, entro lunedì 20 marzo, i Comuni di Macerata e Corridonia dovranno far pervenire alla Provincia l’accordo firmato e poi con la pubblicazione scattano i 60 giorni per le eventuali osservazioni. Quindi, in queste settimane, termineranno le procedure tecniche relative alla variante urbanistica.

«Il tratto interessato dall’intervento rappresenta senza dubbio il collegamento principale di Macerata, ciò è confermato dall’elevatissimo traffico giornaliero medio di oltre 29mila veicoli – commenta il vicepresidente della Provincia, Luca Buldorini -. Per questo la realizzazione di un nuovo ponte permetterà da un lato di snellire e rendere più sicura la circolazione tra Macerata e Corridonia, ma anche in ingresso e uscita dalla superstrada, dall’altro di poter procedere successivamente alla sistemazione del ponte esistente che presenta alcuni problemi dovuti alla vetustà dei materiali».

Il progetto, finanziato per oltre 7 milioni di euro del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, prevede quindi la realizzazione di un nuovo impalcato lungo 180 metri accanto a quello esistente (lato monte) di modo che la sezione stradale, una volta ultimati gli interventi, sarà di quattro corsie. Inoltre si prevede la realizzazione di un pista ciclabile e l’allargamento della strada esistente verso nord fino alla rotatoria di intersezione tra la Provinciale 34 la strada 485 e la Provinciale 63 nel comune di Macerata e verso sud fino alla rotatoria in prossimità del centro commerciale “CorridoMnia”.