Torna in tutta Italia l’appuntamento da non perdere con la terza edizione della Paper Week, promossa da Comieco con mostre, laboratori, convegni e oltre 100 impianti della filiera del riciclo e musei tematici aperti al pubblico per scoprire cosa succede dopo il cassonetto della raccolta differenziata di carta e cartone.

«L’Italia è un Paese riciclone, si sa, e gli italiani sono tra i migliori in Europa nel differenziare e riciclare carta e cartone con una raccolta annuale che supera ormai i 3,6 milioni di tonnellate – si legge in una nota del Cosmari -. Ma non tutti sanno quale sia il viaggio della carta dopo il cassonetto, in che modo rinasce per tornare nelle nostre mani sotto forma di scatole, giornali, sacchetti o quaderni e come possiamo migliorare ancora di più il nostro impegno.

Per soddisfare tutte le curiosità, svelare i “segreti” e imparare il reale valore della raccolta differenziata e del riciclo di carta e cartone, dal 15 al 21 aprile ritorna la Paper Week a cui ha aderito anche Cosmari organizzando e promuovendo vari appuntamenti con la collaborazione dei Comuni di Civitanova, San Severino e Tolentino.

Si inizia venerdì 14 aprile al teatro Feronia con una conferenza/spettacolo, riservata agli studenti delle scuole superiori, con Luca Pagliari che racconterà della natura delle cose per accrescere la consapevolezza che ogni cambiamento in tema ambientale è frutto del nostro impegno e per sottolineare l’importanza del recupero e della raccolta differenziata in un’ottica di economia circolare e sostenibilità. Sabato 15 aprile evento molto coinvolgente a Tolentino con la Ludoteca del Riuso con un laboratorio per la fabbricazione di carta riciclata e per la costruzione di oggetti utilizzando materiale recuperato, aperto a bambini ma anche ad adulti desiderosi di scoprire il fantastico mondo della carta riciclata. Tutti sono invitati a partecipare gratuitamente. L’evento si terrà all’interno dell’atrio di palazzo Sangallo, dalle 16,30 alle 19.

Giovedì 20 e venerdì 21 aprile, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, sempre all’interno della Paper Week, appuntamento con Impianti Aperti con la visita guidata degli impianti consortili di Piane di Chienti, a Tolentino. I cittadini potranno vedere direttamente tutto il lavoro che quotidianamente viene svolto al Cosmari e visitare l’impianto di selezione della carta e ammirare in anteprima il nuovo impianto che sarà inaugurato il prossimo mese di maggio. Infine sabato 22 aprile il centro di educazione ambientale mobile, aspetta tutti a Civitanova, al Varco sul Mare. Sarà allestito un punto di raccolta differenziata in cui conferire la carta e il cartone e ricevere in cambio una piccola sorpresa. Tutti potranno essere protagonisti nella raccolta differenziata avviando al recupero tanta carta e cartone, anziché disperderli con innegabili vantaggi per l’ambiente e tutta la comunità provinciale. La Paper Week è organizzata da Comieco, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Assocarta, Assografici, Unirima e con il patrocinio di Anci, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Rai Per la Sostenibilità.