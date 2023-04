L'UNIONE Montana Marca di Camerino si è rivolta ad una ditta per occuparsi con urgenza di sistemare il problema che interessa oltre alla città ducale, Fiastra, Valfornace e in parte Muccia. Il sindaco Mario Baroni: «La zona da raggiungere per la riparazione è impervia»

L’Unione montana Marca di Camerino, presieduta da Alessandro Gentilucci, ha incaricato dal giorno di Pasqua la ditta Cagnini costruzioni di riparare il guasto dell’acquedotto dell’Acquasanta, che rischia di far rimanere a secco Camerino, Valfornace, Fiastra e parte di Muccia.

L’acquedotto è di proprietà dell’Unione montana, gestito dalla società Valli Varanensi, per conto della quale l’Unione montana ha affidato l’incarico di riparazione del guasto con somma urgenza, in base all’ordinanza emessa dal sindaco di Fiastra Sauro Scaficchia. La zona del guasto si trova in località Coglia, impervia e difficile da raggiungere.

L’evolversi della situazione è monitorato costantemente dai sindaci, tra cui Mario Baroni di Muccia: «Ci è stato detto che prima di giovedì o venerdì non sarà possibile riparare il guasto dell’acquedotto. La zona dove si è verificata la rottura è impervia e difficile da raggiungere, la pista per raggiungere l’area presenta un tratto roccioso, in cui si può transitare solo con mezzi piccoli, per questo ci vorrà del tempo. Per quanto riguarda Muccia nel serbatoio interessato portiamo acqua con le autobotti, in modo da garantire il livello idrico necessario alle utenze, ma sinora la situazione è sotto controllo. Per evitare problemi si raccomanda ai cittadini di evitare qualsiasi spreco ed utilizzare l’acqua con parsimonia».

I comuni interessati dalla rottura sono Camerino, Fiastra, Valfornace ed una parte del territorio di Muccia, nelle zone Coda di Muccia ed eremo del beato Rizzerio. Si sono verificati disagi a Sant’Ilario di Fiastra e località Torrone di Camerino, con l’acqua che manca da stamattina.

(m. or.)