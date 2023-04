SAN SEVERINO - E' precipitato per circa dieci metri in località Cesolo. Soccorsi con l'eliambulanza

In cerca di asparagi, scivola dentro un dirupo per circa dieci metri: soccorso con l’eliambulanza, il ferito non sarebbe in condizioni gravi. I fatti sono avvenuti a San Severino, nelle vicinanze del cimitero di Cesolo. Intorno alle 17,30 di oggi un uomo stava cercando asparagi quando è scivolato dentro un dirupo profondo alcuni metri. Sul posto sono intervenuti 118 e vigili del fuoco. Il punto in cui è finito, dopo una caduta di circa 10 metri, non era semplice da raggiungere e sul posto è intervenuta l’eliambulanza con il personale che si è calato per raggiungere il ferito. L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona.