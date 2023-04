SAN SEVERINO - Un uomo di 90 anni si è tolto la vita nella sua abitazione

A novant’anni si spara con una vecchia pistola, dramma a San Severino dove questa mattina un anziano si è tolto la vita in casa. A scoprire l’accaduto è stata la moglie dell’uomo, che si trovava in casa e ha sentito lo sparo. È successo intorno alle 9 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri. Per gli operatori sanitari non è stato possibile salvare la vita al 90enne. I carabinieri della Compagnia di Tolentino hanno svolto gli accertamenti del caso. Verifiche anche sull’arma usata dall’anziano, che è risultata essere parecchio vecchia. Il gesto sarebbe legato ad un peggioramento delle condizioni di salute dell’uomo.