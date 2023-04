PALLA OVALE - Il punteggio, 60 a 6, evidenzia la netta superiorità dei padroni di casa. Appuntamenti importanti per Mini e Under 13. Under 15 al banco di prova con Pesaro e Ancona

Nulla batte una bellissima giornata piena di emozionanti partite di rugby e la gioia di vedere i volti illuminati dei piccoli della Mini impegnati nel raggruppamento a San Lorenzo in Campo.

Con i pari età di Fano (padroni di casa), Fabriano e San Benedetto hanno disputato 3 partite per ogni categoria (U9 e U11), mostrando grinta e passione. Tante mete e soprattutto tanto divertimento concluso con uno splendido terzo tempo gestito egregiamente dagli organizzatori dell’evento. Esperienza unica invece per Under 13 in trasferta al Torneo di San Donà, insieme ai pari età di Falconara. Nella patria del rugby italiano con ben 24 squadre iscritte ed una splendida cornice di cinque campi a disposizione, i ragazzi si sono fatti ben valere piazzandosi a metà classifica, al cospetto di squadre dal gioco brioso e di società blasonate con scudetti nel palmares. Ben cinque le partite giocate dagli “alfieri” maceratesi entusiasti dell’esperienza vissuta dentro e fuori dal campo e desiderosi di bissare quanto prima.

Importante banco di prova per la Under 15 che ha affrontato la corazzata Pesaro, squadra molto forte e ben organizzata. Sconfitta di misura determinata nel finale ma nonostante il missmatch qualitativo i giovani Arm tutorati con Jesi hanno espresso un buon gioco e in generale soddisfazione per la prestazione. Nella seconda partita invece c’è Ancona. Partita più equilibrata e dopo un primo tempo più di sofferenza, nel secondo si è alzato il livello e la meta tutta giallonera di Nicola Gaglione trasformata da Alessandro Dezi da la vittoria ai nostri ragazzi. Finale di sofferenza in 14 che evidenzia una difesa coriacea e mai doma.

Chiude il tabellino del weekend la Senior Maschile che ha ospitato in casa l’Urbino Rugby. Partita sulla carta alla portata ma gli ospiti vogliono giocarsela. Ma in casa i ragazzi di coach Storani applicano la tassa e spingono da subito sull’acceleratore. Tante le mete segnate dei padroni di casa che chiudono il primo tempo sul 22-3. In una domenica che riesce praticamente tutto, i gialloneri sono sempre sul piede avanzante, sia nelle fasi statiche che nel gioco aperto e Urbino non riesce a contenere la marea giallonera. Nel secondo tempo gli ospiti finiscono la benzina e, causa anche la mancanza di cambi, il Banca Macerata Rugby dilaga e continua a segnare mete. Il finale è netto e recita Banca Macerata Rugby 60 Urbino 6. Tutti molto felici della prestazione e onore agli sconfitti che hanno provato a resistere fino alla fine. Ora rimangono due partite difficilissime. Si va a Terni in uno scontro alla pari e si chiude con la difficilissima Città di Castello in casa. Ormai la classifica ha poco da regalare ai maceratesi ma l’obiettivo è di recuperare giocatori (6 titolari fuori per infortunio) per questo finale e provare a capitalizzare al massimo.