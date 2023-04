RICONOSCIMENTO - La consegna all'Ipseoa "Varnelli di Cingoli da parte dell'Università di Macerata è avvenuta sabato nell’aula blu del Polo Pantaleoni

Il progetto AlberghiAmoCi, start up dedicata ai ragazzi con disabilità dell’Alberghiero di Cingoli, ha vinto il Premio Inclusione 3.0 per l’anno 2023. La consegna da parte dell’Università di Macerata è avvenuta sabato nell’aula blu del Polo Pantaleoni.

La cerimonia si è aperta con i saluti del rettore John McCourt che ha ribadito quanto l’Università di Macerata sia impegnata a rendere ogni giorno l’ateneo sempre più accessibile e a potenziare l’inclusione. Dei 53 progetti presentati, 26 sono stati quelli premiati, di questi 8 sono stati assegnati alle scuole di tutta Italia. Per l’Alberghiero di Cingoli ha ritirato il premio la dirigente, Antonella Canova, accompagnata dalla studentessa Valeria Tomassetti e dalle professoresse Silvia Casilio, ideatrice del progetto, Letizia Coccia, Michela Fogante, Silvia Principi e Natasa Zanivan, docenti che collaborano con i ragazzi alla realizzazione dei prodotti e a quanto concerne la promozione e l’e-commerce nel sito www.alberghiamoci.com.

«Il riconoscimento – scrive la scuola – rappresenta un’occasione per valorizzare realtà italiane ed estere che si adoperano quotidianamente per attivare percorsi e progetti volti all’integrazione delle persone con disabilità. Ma non c’è soltanto il premio a dimostrare quanto sia necessario dare voce a questo variegato universo di associazioni: infatti l’evento è stato il culmine di tutta una Settimana dell’Inclusione, svoltasi dal 27 marzo al 2 aprile, che attraverso attività scientifiche, laboratori di formazione aperti a docenti/studenti e cittadinanza, trasmissioni radio con testimonianze di vita, spettacoli e iniziative culturali, mira a ribadire la centralità dell’individuo e rilanciare un messaggio di inclusione sociale».

Nel discorso di ringraziamento tenuto dopo la consegna della targa ad una delle studentesse che dà vita ad AlberghiAmoCi, la dirigente e la professoressa Casilio hanno elogiato tutta la squadra – di cui fanno parte Monia Battistoni, Marta Gambella, Samuele Trapasso, Marco Di Pasquale, Letizia Coccia, Silvia Principi, Michela Fogante, Natasa Zanivan, Laura Reale, Elisa Ceolato – che ha messo a disposizione le proprie competenze per trasferirle agli studenti, stimolando la loro innata curiosità e valorizzando ogni strategia collaborativa ed inclusiva utile per costruire insieme una prospettiva di futuro, valore fondamentale tutti gli studenti e studentesse, e soprattutto per i ragazzi con disabilità.

«Questa iniziativa – conclude la scuola – nata quasi per gioco come un tentativo coraggioso di applicare un modello didattico innovativo, basato sulla alfabetizzazione digitale, sullo storytelling, sullo sviluppo della manualità e la gamification, ha portato in poco tempo a risultati ragguardevoli, e il Premio Inclusione 3.0 è la dimostrazione tangibile dei lusinghieri risultati raggiunti».