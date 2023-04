SERIE D - Al Della Vittoria il Nuova Florida vince 1 a 0 grazie ad un gol di Tamburlani all'85' dopo una buona prova dei cremisi (espulso Marcelli allo scadere). I ragazzi di Zannini restano ultimi, a meno sei dalla zona playout. Giovedì la trasferta di Pineto, capolista

Un colpo di testa di Tamburlani, a cinque minuti dalla fine, condanna il Tolentino, a questo punto con un piede in Eccellenza. Al Della Vittoria i cremisi perdono immeritatamente dopo aver disputato una buona gara. A cinque giornate dal termine del girone F di Serie D i ragazzi di Zannini restano ultimi in classifica, a sei punti dalla zona playout. Impresa sempre più difficile, considerando che giovedì è in programma la trasferta in casa della capolista Pineto.

La cronaca. Il primo tempo è a favore dei padroni di casa. Dopo neanche un giro di lancette Tizi prova il destro dalla distanza, palla a lato. Il numero sette cremisi calcia con il sinistro, con lo stesso esito precedente. Ancora Tolentino al 19′, la girata di testa di Moscati termina out, mentre alla mezz’ora Gori recupera palla e serve Papaserio che colpisce di piatto a colpo sicuro, De martino salva sulla linea. In avvio di ripresa (6′) i ragazzi di Zannini reclamano per l’atterramento in area di Papaserio, l’arbitro lascia correre. Al 13′ mister Zannini le prova tutte effettuando un triplo cambio: Di Biagio per Salvatelli, Massarotti per Lattanzi e Pallecchi per Papaserio. Al quarto d’ora gran tiro di Rozzi, vola e devia in angolo Spadini. Un minuto più tardi Zitelli carica il mancino ma la palla non gira abbastanza. Al 24′ D’Angelo non centra lo specchio. Il minuto dopo Stefoni chiude bene su Menghi. Alla mezz’ora torna in avanti in Tolentino, la conclusione di Rozzi viene deviata in corner. Al 38′ Spadini compie un miracolo sul colpo di testa di Nagy, pescato in fuorigioco. Due minuti dopo scende il silenzio al Della Vittoria: Tamburlani svetta e incorna all’angolino sul cross di Muzzi. Nuova Florida in vantaggio. Doccia gelata per il Tolentino, che nel finale Marcelli chiude in dieci (Marcelli entra duro su Menghi e rimedia l’espulsione).

Il tabellino:

TOLENTINO: Gagliardini, Lattanzi (13′ s.t. Massarotti), Mataloni, Stefoni, Nagy, Salvatelli (13′ s.t. Di Biagio), Tizi, Rozzi, Moscati (29′ s.t. Nacciarriti), Gori (23′ s.t. Marcelli), Papaserio (13′ s.t. Pallecchi). A disp.: Orsini, Piermartiri, Giuli, Bruffa. All.: Zannini.

NUOVA FLORIDA: Spadini, Moretti (36′ s.t. Muzzi), Miola (16′ s.t. Basualdo), Ferrari, Tamburlani, Scognamiglio, D’Angelo (46′ s.t. Kovbasniuk), Menghi, Mocanu, Zitelli (20′ s.t. Vari), De Martino. A disp.: Bonanni, Cappiello, Quinterno, Sebastiani. All.: Boccolini.

TERNA ARBITRALE: Gallorini di Arezzo (De Tommaso di Voghera – Riganò di Chiari).

RETE: 40′ s.t. Tamburlani.

NOTE: ammoniti: Ferrari, Lattanzi, Mocanu, Tizi, Pallecchi. Espulso: Macelli al 45′ (rosso diretto). Recupero: 7′ (1’+6′).