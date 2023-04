ECCELLENZA - Al Comunale di Villa San Filippo decide un guizzo dell'attaccante nella ripresa. Finale acceso, espulso Passewe. I viola restano terzi ma a cinque punti dalla vetta a due giornate dal termine

di Andrea Cesca

Del Brutto interrompe i sogni di gloria del Montefano. Un colpo di testa dell’attaccante del Valdichienti all’inizio del secondo tempo ferma la rincorsa dei viola al primo posto in classifica. Uno a zero il risultato della partita giocata meglio dai padroni di casa che hanno colpito anche un legno con Trilini. A due giornate dal termine della stagione regolare il Valdichienti torna a sperare in un piazzamento in zona playoff, la lotta è serrata ma le possibilità ci sono. Il Montefano resta terzo in classifica, staccato di cinque punti dalla vetta.

Al comunale di Villa San Filippo la posta in palio vale tanto per entrambe le squadre, i tre punti possono fare la differenza. Mariani non ha problemi di formazione, Bolzan deve rinunciare a Triana, Palmieri e Albanese.

Il primo tempo offre poco, la partita è combattuta, ma di occasioni da rete neanche l’ombra. La prima conclusione verso la porta è di Cisbani al 19’, replica Sindic tre minuti più tardi. Il Valdichienti spinge con Mazzieri sulla destra, dopo 26’ Mariani chiama il cambio di Candidi, dentro Palmucci. Morazzini alla mezzora guadagna la linea di fondo ma il cross a centro area è troppo forte e nessuno riesce ad intervenire. Guzzini alla mezzora impegna Rossi, parata centrale. La partita non decolla, sul finire del primo tempo il Montefano effettua la seconda sostituzione, Postacchini prende il posto di Alla. Un destro di Bonacci sul fondo chiude il primo tempo avaro di emozioni.

La ripresa inizia sotto auspici migliori, soprattutto per il Valdichienti: un tiro cross di Sfasciabasti viene respinto da Bentivogli, la ribattuta di Cisbani si spegne di poco a lato. I padroni di casa ci credono, Del Brutto viene murato in calcio d’angolo da Postacchini, sul tiro dalla bandierina di Omiccioli il Valdichienti passa: Del Brutto stacca d’anticipo sul primo palo, palla in fondo al sacco, padroni di casa avanti per 1 a 0.

Una volta rotto l’equilibrio la partita entra nel vivo. Il Valdichienti va vicinissimo al raddoppio al 63’: Passewe lavora una buona palla sulla sinistra, sul cross basso a centro area Trillini calcia di prima intenzione colpendo il montante. Il Montefano fatica a reagire ma nel quarto d’ora finale prova a dare il tutto per tutto, Rossi deve intervenire su un calcio d’angolo a rientrare di Sindic. L’estremo difensore dei padroni di casa è provvidenziale al 77’ la deviazione di testa di Bonacci sul calcio di punizione di Sindic sembra destinata in fondo al sacco, Rossi effettua un grande intervento e salva il risultato.

Il finale è infuocato, quando viene chiamata la sostituzione di Passewe il giocatore del Valdichienti ha un gesto di reazione verso un avversario, si accende una mischia, alcuni giocatori si spintonano, arriva anche Bentivogli. Quando la situazione torna alla normalità l’arbitro estrae il cartellino rosso per Passewe. Nonostante l’uomo in meno la squadra di Bolzan non corre pericoli nel concitato finale.

Dopo il triplice fischio di chiusura prevale ancora il nervosismo.

Il tabellino:

VALDICHIENTI PONTE (4-3-1-2): Rossi 7; Mazzieri 6,5 (28’ st Zira ng), Sopranzetti 6, Di Molfetta 6, Pigini 6; Sfasciabasti 6, Omiccioli 6,5, Trillini 6 (22’ st Lattanzi Andrea ng); Cisbani 6 (17’ st Tombolini ng); Del Brutto 7 (22’ st Calcabrini ng), Passewe 6,5 (43’. A disp.: Cingolani, Morresi, Tombolini, Sauchelli, Del Gobbo, Lattanzi Sebastiano. All.: Bolzan.

MONTEFANO (4-3-1-2): Bentivogli 6; Morazzini 6, Moschetta 6, Monaco 6, De Luca 5,5 (14’ st Stampella ng); Guzzini 5,5 (39’ st Boccanera ng), Alla ng (40’ pt Postacchini), Candidi ng (26’ pt Palmucci 5,5); Sindic 6; Bonacci 6, Dell’Aquila 5,5. A disp.: Viti, Mercurio, Storani, Camilloni, Trabelsi. All.: Mariani.

TERNA ARBITRALE: Luca Pasqualini di Macerata (assistenti Ielo di Pesaro e Silvestri di Ascoli Piceno).

RETE: 9’ s.t. Del Brutto (V).

NOTE: spettatori 300 circa. Calci d’angolo 5 a 3. Espulso Passewe al 90’. Ammoniti Morazzini, Omiccioli, De Luca, Rossi. Recupero: 8’ (3+5).