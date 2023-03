ECCELLENZA - I biancorossi perdono 2 a 1 contro l'Atletico Gallo Colbordolo e restano in zona playout. Fuori dagli spareggi per non retrocedere i rossoblu di Morganti, nonostante il ko per 2 a 0

Il Chiesanuova viene sconfitto per 2-1 al Comunale “Leonardo Capponi” di Treia contro l’Atletico Gallo Colbordolo e resta in zona playout. La Sangiustese perde 2 a 0 ad Urbino e nonostante ciò resta fuori dagli spareggi per non retrocedere dal campionato di Eccellenza, dove resta saldamente il Valdichienti che invece non va oltre lo 0 a 0 interno contro il Marina penultimo in classifica. Uomini di Bolzan proiettati al ritorno di Coppa Italia contro il Certaldo. Seconda consecutiva quella rimediata dai ragazzi di mister Andrea Mazzaferro, quando a pochi minuti dal termine il pareggio era alla portata dei biancorossi. Il Chiesanuova ha disputato una buona gara, sia sotto il profilo del gioco che del carattere dopo essere andata sotto di un gol.

La cronaca di Chiesanuova – Atletico Gallo Colbordolo. Ospiti privi di Torelli squalificato, mentre i locali devono fare a meno di Morettini, Lapi e Molinari. Partono bene gli uomini di Mariotti, che all’8′ passano in vantaggio con Peroni, bravo ad incunearsi in area e con un tocco delizioso a battere Zoldi. I biancorossi subito accusano il colpo, ma al 15’ riescono a pervenire al pareggio: Pasqui di testa serve in area capitan Mongiello che con un tocco delizioso supera Andreani. Da qui i ragazzi di Mazzaferro prendono coraggio, ma gli ospiti alla mezz’ora si fanno pericolosi con Costantini (palla di poco a lato). Al 43’ i locali reclamano un rigore per una ingenuità di un difensore ospite che strattona in area Iommi, ma il direttore di gara fa proseguire tra le proteste di giocatori e pubblico. Le due formazioni rientrano in campo nella ripresa con gli stessi uomini. Al 60’, su corner, Mongiello mette una palla velenosa dove bomber Tittarelli a colpo sicuro manda alto. Al 67’ gli ospiti ci provano con Peroni che mette in area un pallone invitante sul secondo palo per Burattini che da pochi passi non riesce a colpire. Quando ormai la gara si incanala sul risultato di parità il Gallo è bravo a riportarsi in vantaggio con il nuovo entrato Muratori che infila la sfera all’angolino, dove Zoldi non può far nulla. Un gol pesante che proietta il Gallo al terzo posto, mentre i locali masticano amaro per una classifica che si fa complicata.

Il tabellino di Chiesanuova – Atletico Gallo Colbordolo 1-2:

CHIESANUOVA: Zoldi, Corvaro (87’ Rotondo), Iommi, Wolhein (75’ Rapaccini), Canavessio, Monteneri, Pasqui (72’ Cicconetti), De Cesare, Tittarelli, Mongiello, Salvucci. A disp.: Carnevali, Bianchi, Bonifazi, Farroni, Giri, Carboni. All.: Mazzaferro.

ATLETICO GALLO COLBORDOLO: Andreani, Fabbri, Notariale (89’ Di Gennaro), Dominici, Nobili, Giunti, Costantini (80’ Muratori), Del Pivo, Barattini, Peroni, Sciamanna (73’ Fabbri). A disp.: Elezaj, Pulzoni, De Rose, Signorotti, Gaudenzi, Dieghi. All.: Mariotti.

TERNA ARBITRALE: Lorenzo Carlo Ferroni di Fermo (Serafino Marchei di Ascoli – Federico Sannucci di Macerata).

RETI: 8’ Peroni, 15’ Mongiello, 85’ Muratori.

NOTE: ammoniti: Burattini, Costantini, Rapaccini, Salvucci, Pasqui, Monteneri. Corner: 3 – 2. Recupero: (2’ + 5’).

Il tabellino di Urbino – Sangiustese 2-0:

URBINO: A. Stafoggia, Nisi, Tamagnini, Morani (41′ s.t. Cenerini), Carnesecchi, Magnani, Montesi, Dalla Bona, Innocenti, Russo (19′ s.t. Esposito), Moricoli (6′ s.t. Fiorentini). A disp.: D. Stafoggia, Giunchetti, Haxhiu, Boccioletti, Mele, Sergiacomo. All.: Ceccarini.

SANGIUSTESE: Monti, Tomassetti, Pagliarini, Iuvalè, Capodaglio (39′ s.t. Castricini), Tissone, Cheddira (21′ s.t. Sguigna), Proesmans (21′ s.t. Cinque), Tonuzi, De Stefano (1′ s.t. Loviso), Merzoug (30′ s.t. Tarulli). A disp.: Calcabrini, Iommi, Paoloni, Stortini. All.: Morganti.

TERNA ARBITRALE: Tasso di Macerata (Aureli di San Benedetto – Silenzi di San Benedetto).

RETI: 37′ p.t. Morani, 45′ s.t. Montesi.

NOTE: ammoniti: Magnani, Dalla Bona, Proesmans. Recupero: 5′ (1′ + 4′).