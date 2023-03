APIRO - Manca meno di un mese alla gara che farà arrivare sul monte centinaia di atleti. Per l'occasione, durante la presentazione dell'evento in piazza Baldini, si è tenuta una breve corsa attraverso il territorio

Una maratona ultra trail con centinaia di corridori da tutta Italia e un unico protagonista: il monte San Vicino. È scattato il countdown per la seconda edizione della San Vicino Marathon-Trail, le due corse di 43 e 21km che si terranno il prossimo 2 aprile con partenza a Frontale di Apiro.

In occasione dei 30 giorni dal via alla gara attesissima da molti appassionati a livello nazionale, l’associazione organizzatrice, Trail Adventure Marche, sabato scorso ha presentato i dettagli dell’evento in piazza Baldini di Apiro. Non solo: non essendo troppo abituati alla vita sedentaria, gli organizzatori hanno anche messo in piedi una breve corsa di qualche chilometro attraverso il territorio apirano. Nonostante condizioni atmosferiche abbastanza grigie, la partecipazione è stata tanta, così come l’entusiasmo per un evento nato quasi per caso lo scorso anno e che ha conquistato i cuori degli amanti dei sentieri del San Vicino e della corsa. Alla presentazione di sabato hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Apiro, Ubaldo Scuppa, insieme al vice sindaco Roberto Morelli. L’organizzazione della San Vicino Marathon-Trail (patrocinata dal Comune di Apiro, dalla Regione Marche e dalla Uisp) è stata resa possibile da una moltitudine di piccoli sponsor del posto che hanno creduto e credono nel progetto, oltre al main sponsor King.

(Leo. Gi.)