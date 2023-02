Fiumi di cocaina, il caso Civitanova

TESTIMONIANZE a confronto sabato nell'appuntamento organizzato dalla rete sociale "Oltre": il responsabile del Sert Mario De Rosa dialoga con l'avvocato Giuseppe Bommarito. Al centro le commistioni cittadine fra bische, consumo e traffico di stupefacenti

Il monito era stato lanciato durante l’ultimo Consiglio comunale aperto nel corso del quale è rimbombato l’allarme lanciato dal dottor Mario De Rosa, direttore del servizio territoriale dipendenze patologiche di Civitanova che aveva evidenziato come il consumo di droga a Civitanova sia tutto incentrato sulla cocaina, con 9 accessi su 10 legati proprio all’uso e abuso dell’eccitante stupefacente. Un’analisi che aveva messo a fuoco come il fenomeno non riguardi solo le sfere giovanili, ma soprattutto adulti e anche sessantenni, numeri confermano quello che oramai è sotto gli occhi di tutti: Civitanova è una piazza centrale di spaccio e consumo di cocaina.

Sarà proprio questo il tema del prossimo appuntamento organizzato dalla rete sociale “Oltre”, che si svolgerà sabato prossimo 4 marzo, alle 16 nella sala don Lino Ramini della parrocchia di San Pietro (in via del Timone, n.14). Un convegno dal titolo esplicito: “Fiumi di cocaina, testimonianze e prospettive a confronto”.

L’incontro è diretto a conoscere il fenomeno per cercare soluzioni di prevenzione per poter poter intercettare il disagio sociale e psicologico, che spesso, è alla base del consumo e dell’abuso di sostanze. Due i relatori: Mario De Rosa e, con lui, l’avvocato Giuseppe Bommarito, presidente dell’associazione onlus “Con Nicola, oltre il deserto di indifferenza”, fondata dopo la morte per overdose da eroina del figlio Nicola nel giugno 2009, da molti anni impegnato nel contrasto al mercato della droga e delle infiltrazioni criminali nelle Marche e che da tempo denuncia con i suoi articoli su Cronache Maceratesi una situazione fuori controllo.

«Le Marche, così anche Civitanova, sono un territorio privilegiato dalle mafie, come dimostrato dall’amplissima diffusione delle varie droghe e dalla incessante attività di riciclaggio – afferma Bommarito – Civitanova è il punto di raccordo nelle Marche delle bische clandestine, del traffico di droga e del riciclaggio organizzato, evidente nella città costiera il fenomeno degli esercizi commerciali aperti e chiusi dopo poco tempo».

A condurre il dibattito sarà Andrea Foglia, animatore della “rete Sociale Oltre”. Nel corso dell’iniziativa ci saranno contributi e testimonianze di persone che vivono in prima linea l’emergenza droga: «Al dibattito sono state invitate tutte le forze politiche e di polizia della città – sottolinea Andrea Foglia – in campo tanti attori del volontariato e del terzo settore che hanno a cuore il benessere e la coesione della comunità locale: l’associazione “Sentinelle del Mattino APS” di Civitanova, la Caritas diocesana di Fermo e la casa della carità di Civitanova, l’associazione “Insieme in Sicurezza” di Macerata, l’associazione “Con Nicola, oltre il deserto dell’indifferenza” di Macerata, la libera associazione “Veder crescere con il dialogo”, Citano alla droga».