POTENZA PICENA - Ufficializzata la collaborazione tra le Farmacie comunali e la squadra del Santo Stefano. Consegnato il nuovo borsone tecnico. La soddisfazione del presidente della municipalizzata Mario Properzi

Con la consegna del nuovo borsone tecnico medicinale logato Farmacie comunali Potenza Picena contenente materiale sanitario ad uso sportivo, è stato ufficializzato l’avvio della collaborazione tra la squadra di basket in carrozzina del Santo Stefano Kos Group e la municipalizzata Aspp.

Nella pausa dell’incontro casalingo al PalaPrincipi di Porto Potenza tra il Santo Stefano e il Reggio Calabria, valevole per i quarti di finale play off del campionato nazionale di serie A di basket in carrozzina, con una cerimonia breve ma significativa il presidente delle Farmacie comunali Mario Properzi ha consegnato il materiale sanitario sportivo al presidente Mario Ferraresi e al capitano del team adriatico Sabri Bedzeti. «Queste ragazze e questi ragazzi sono eccezionali ambasciatori del nostro territorio in Italia ed in Europa, portatori di genuini valori sportivi e sociali che qualificano tutta la nostra comunità – ha sottolineato Properzi – dunque considero un privilegio e motivo di orgoglio l’avvio di questa collaborazione che, ne sono certo, potrà essere di reciproca e duratura soddisfazione».