SAN SEVERINO - Domani alle 21,15 al teatro Italia incontro sulle buone pratiche della raccolta rifiuti

Domani alle 21,15 al teatro Italia, secondo incontro pubblico “Insieme facciamo la differenza!” organizzato dal Comune di San Severino e dal Cosmari per coinvolgere i cittadini sui temi delle buone pratiche della raccolta dei rifiuti. L’iniziativa, che fa seguito a un precedente incontro, è aperta a tutti e «intende informare la cittadinanza – spiega l’amministrazione – per scongiurare comportamenti sbagliati in merito agli abbandoni dei rifiuti insieme a situazioni poco civili e poco rispettose del decoro urbano con sacchetti esposti a tutte le ore o buttati con noncuranza nei contenitori dell’organico o del vetro». ù

Insieme alle autorità cittadine saranno presenti gli esperti del Cosmari. Sugli stessi temi, su indicazione del sindaco Rosa Piermattei, del vicesindaco e assessore all’Istruzione, Vanna Bianconi, e in collaborazione con il dirigente scolastico, Sandro Luciani, sono state organizzate anche alcune lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Gli alunni hanno partecipato agli incontri in maniera costruttiva, ponendo diverse domande e, soprattutto, evidenziando l’importanza fondamentale di fare la raccolta differenziata con l’obiettivo di riciclare sempre più rifiuti, senza dimenticare che il vero obiettivo resta quello di ridurre la produzione dei rifiuti e dello spreco alimentare.