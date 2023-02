L'APPUNTAMENTO domani a partire dalle 9 con ritrovo davanti al monumento dei Caduti di via Roma

«Domani (venerdì 10 febbraio), in occasione del Giorno del Ricordo, la città di San Severino celebrerà, con una cerimonia in programma a partire dalle 9 con ritrovo davanti al monumento dei Caduti di via Roma, le vittime dei massacri delle foibe e l’esodo e le persecuzioni di istriani, fiumani e dalmati». Ad annunciarlo l’amministrazione comunale in una nota in cui invita la cittadinanza «a prendere parte alle iniziative cui sarà presente il coro delle voci bianche dell’associazione “Virgilio Puccitelli”. Dopo i saluti delle autorità con l’intervento del sindaco, Rosa Piermattei, prenderà la parola un rappresentante dell’associazione Unione degli istriani».