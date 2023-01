ECCELLENZA - Al Capponi di Treia, che ospiterà i biancorossi fino al termine della stagione, finisce 1 a 0 per gli ospiti: decisivo l'ex Tolentino Minnozzi in avvio di gara. La squadra del presidente Bonvecchi protesta per la direzione di gara

La capolista Atletico Ascoli espugna il Capponi di Treia, nuova casa del Chiesanuova fino al termine del campionato di Eccellenza, grazie alla rete del bomber ex Tolentino Matteo Minnozzi, in avvio di gara. La squadra del presidente Bonvecchi protesta per diverse decisioni arbitrali discutibili: «un fallo di mano in area ospite, un rosso clamoroso non dato a Minnozzi per fallo di reazione su Pasqui (solo giallo), la rete del pareggio annullata a Monteneri per un fallo ma il portiere Novi si è scontrato con un compagno di squadra, dalle proteste scaturisce il rosso diretto Morettini. Inoltre, nella ripresa si è giocato veramente poco per le numerose perdite di tempo», scrive il club biancorosso.

La cronaca. Neanche un giro di lancette e il Chiesanuova si rende subito pericolo con Iommi, conclusione deviata in corner. Al 6′ Filiaggi, su passaggio di Minnozzi, calcia sull’esterno della rete. Al 10′ i locali mancano il vantaggio con Tittarelli, palla di poco a lato. Tre minuti più tardi sbloccano invece gli ospiti: Minnozzi trova lo spazio e con un gran tiro supera Zoldi. Al 18′ Di Matteo, da corner, trova una traiettoria che inganna Zoldi e colpisce il palo. Al 22′ l’Atletico Ascoli si salva sul tiro di Cicconetti, Casale nega il gol a Novi battuto. Poco dopo il Chiesanuova perde capitan Mongello per infortunio, al suo posto entra Pasqui. Al 35′ locali ancora pericolosi: lunga rimessa di Cicconetti per Tittarelli che di testa impegna a terra il portiere avversario.

I biancorossi entrato in campo nella ripresa più determinati, con la gara che si fa sempre più spigolosa. Al 50′ Pasqui serve Tittarelli, gran tiro e Novi blocca. La capolista agisce solo in contropiede ma la difesa fa sempre buona guardia. Al 53′ Farroni sfiora il pari da buona posizione, palla che esce di poco a lato. Dieci minuti dopo l’episodio che ha fatto imbufalire tifosi e giocatori biancorossi: Minnozzi colpisce Pasqui con una manata, l’arbitro Palmieri estre solo il giallo, vibranti proteste in campo e fuori. Al 90′ il Chiesanuova va ancora alla ricerca del pareggio: su un traversone dalla sinistra Novi si scontra con un difensore, Monteneri segna ma il direttore di gara annulla per un presunto fallo. Tra le proteste locali, ne fa le spese Morettini che rimedia il rosso diretto.

Il tabellino:

CHIESANUOVA: Zoldi, Canavessio, Iommi, De Cesare (78′ Morettini), Lapi, Monteneri, Molinari (60′ Rotondo), Cicconetti, Tittarelli, Mongiello (25′ Pasqui), Farroni (65′ Salvucci). A disp.: Carnevali, Bianchi, Rapaccini, Vitali, Carboni. All.: Giacometti.

ATLETICO ASCOLI: Novi, Cicconi (71′ Marucci), Casale, Lanza (83′ Sabatini), Gabrielli, Mattei, Di Matteo, Ambanelli, Filiaggi, Minnozzi (91′ Esposito), Vechiarello (83′ Capponi). A disp.: Battistelli, Felicetti, Sbrolla, Andreucci, Di Ruocco. All.: Giandomenico.

TERNA ARBITRALE: Palmieri di Avellino (Pizzuti di Macerata – Principi di Ancona)

RETE: 13′ Minnozzi

NOTE: ammoniti Di Matteo, Minnozzi, Pasqui. Espulso: al 90′ Morettini. Recupero: 8′ (3’+5′).