ECCELLENZA - Entrambe chiudono 0 a 0: i viola di Mariani contro il Castelfidardo, i rossoblu di Morganti (in superiorità numerica) con la Forsempronese

Il Montefano secondo in classifica stecca nel derby esterno con il Castelfidardo e si deve accontentare dello 0 a 0. I viola di Mariani vengono agganciati dall’Osimana e vedono l’Atletico Ascoli (1 a 0 sul Chiesanuova) portarsi a più quattro. Stesso risultato per la Sangiustese, che in superiorità numerica per quasi mezz’ora divide la posta in palio nella tana della Forsempronese (poche le occasioni da rete). I rossoblu di Morganti compiono un altro passo avanti verso la salvezza e domenica ospiteranno la diretta concorrente Maceratese (cinquina al Valdichienti). Il Montefano, invece, nel prossimo turno ospiteranno proprio la Sangiustese.

La cronaca di Castelfidardo – Montefano. La prima conclusione è di marca ospite. Al 2′ Stampella chiude troppo l’angolo di tiro. Al quarto d’ora altro tentativo viola, sull’asse dei due centrali difensivi sugli sviluppi di un corner: Moschetta spizza per Monaco, il sinistro non centra lo specchio. Fuori anche il primo tiro locale, di Kurti, servito da Fermani. Il numero nove crea affanno agli avversari anche al 35′, ma non concretizza. Come nella prima frazione, il Montefano approccia meglio al rientro in campo. Al 5′ Latini non si coordina bene e manda out. Tre minuti dopo la chances più ghiotta del match: David salva sulla botta da fuori di Guzzini. Poi ci prova anche Camilloni, a lato di poco. Quindi Guzzini chiama in causa il portiere del Castelfidardo, che risponde presente. I locali vanno vicini al gol al 28′, quando il diagonale di Cognigni fa la barba al palo. Nel finale un’occasione per parte: David è attento sul tiro di Latini, mentre Ruiz manda sopra la traversa un colpo di testa.

Il tabellino di Castelfidardo – Montefano 0-0:

CASTELFIDARDO: David, Coppi, Fabbri, Francesconi, Fabiani, Ruiz, Guella, Fermani, Kurti, Cognigni, Suarato (22′ s.t. Testa). A disp.: Niccolini, Strologo, Galli. All.: Giuliodori.

MONTEFANO: Rocchi, Morazzini, Postacchini, F. Camilloni, Moschetta, Monaco, Candidi (35′ s.t. Bonacci), Guzzini (35′ s.t. G. De Luca), Stampella (14′ s.t. De Marco), Palmucci, Latini. A disp.: Bentivogli, Meschini, S. Camilloni, Trabelsi, Boccanera, Dell’Aquila. All.: Mariani.

TERNA ARBITRALE: Chiariotti di Macerata (Marchei di Ascoli – Busilacchi di Ancona)

NOTE: ammoniti: Fabiani, Cognigni, Palmucci. Angoli: 1-5.

Il tabellino di Forsempronese – Sangiustese 0-0:

FORSEMPRONESE: Marcantognini, Camilloni, Mea, Bucchi, Riggioni, Urso (46′ s.t. Rossetti), Pagliari, R. Pandolfi (31′ s.t. L. Pandolfi), Germinale (22′ s.t. Conti), Procacci, Battisti (49′ s.t. Bondi). A disp.: Fabbri, Spaccazocchi, Tonucci, Palazzi, Fraternali. All.: Fucili.

SANGIUSTESE: Monti, Tomassetti, Stortini, Loviso (28′ s.t. Tonuzi), Capodaglio, Scognamiglio, Merzoug (28′ s.t. Sguigna), Proesmans, De Stefano (37′ s.t. Ciucani), Ercoli (45′ s.t. Pagliarini), Iuvalè. A disp.: Calcabrini, Tarulli, Adami, Paoloni, Castricini. All.. Morganti.

TERNA ARBITRALE: Skura di Jesi (Baldisserri di Pesaro – Beldomenico di Jesi)

NOTE: ammoniti: Merzoug, Tomassetti, Ciucani. Espulso: al 21′ s.t. Mea (doppio giallo).