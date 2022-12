FIASTRA - Aveva perso la vita a 47 anni durante una escursione in bici. A Cessapalombo nei giorni scorsi è stato catturato un cucciolo di 7 mesi. Andrea Spaterna, presidente del Parco dei Sibillini: «E' un animale simbolo del territorio, per questo abbiamo pensato di chiamarlo come la guida tragicamente scomparsa a giugno»

La vita di Michele Sensini è finita in una escursione in bici al lago di Fiastra lo scorso giugno. Aveva 47 anni, e la sua tragica morte aveva colpito profondamente l’entroterra maceratese e i tanti che, appassionati di montagna come lui, l’avevano conosciuto. Ora, prorio per ricordare un uomo che aveva fatto dell’amore per la montagna il cuore della sua vita, in giro sui monti ci sarà un altro Michele. Si tratta di un lupo e il nome gli è stato dato proprio in memoria della guida scomparsa.

Tutto è cominciato alcuni giorni fa quando a Cessapalombo è stato catturato un cucciolo di lupo, di 7 mesi e del peso di 25 chili. L’esemplare è stato anche marcato con un radiocollare satellitare dallo staff dell’Istituto di ecologia applicata di Roma, in collaborazione con i tecnici del Parco dei Sibillini, i carabinieri forestali e l’associazione “L’occhio nascosto dei Sibillini”. «Consideriamo il lupo un animale simbolo del territorio, e per questo abbiamo pensato di chiamarlo Michele, in ricordo della guida, Michele Sensini, tragicamente scomparsa quest’anno nei pressi del lago di Fiastra» dice Andrea Spaterna, presidente del Parco. L’attività rientra nell’ambito di “Wolfnext – Parchi a sistema per il futuro del Lupo in Italia (2022-2024)”, un progetto di studio e monitoraggio dei lupi finanziato nell’ambito della direttiva “biodiversità” 2021 del ministero dell’Ambiente, che coinvolge tutti i parchi nazionali italiani.

«Sono operazioni importanti perché consentono di mappare le aree di movimento dei lupi e contribuiscono a meglio conoscere le abitudini di questa specie» dice Spaterna.