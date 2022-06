Esce per un giro in bici,

sparito da quasi 24 ore:

scattano le ricerche al lago

FIASTRA - Michele Sensini, 47 anni, guida escursionistica non è rientrato a casa. In corso le operazioni per ritrovarlo

Esce in bici e scompare. Da quasi 24 ore non si hanno notizie di Michele Sensini, 47 anni, guida escursionistica. Ieri pomeriggio è uscito per andare a fare un giro in mountain bike verso le 16,30 nella zona di Fiastra. E’ stato visto per l’ultima volta in bicicletta a Podalla, sopra al lago di Fiastra. E proprio nella zona del lago si stanno concentrando le ricerche di vigili del fuoco, Soccorso alpino, carabinieri e volontari della Protezione civile. Sensini quando è uscito indossava una maglia scura e il casco da bici.

Chi ha informazioni utili alle ricerche può contattare l’unità di crisi locale dei vigili del fuoco (338.6199652) oppure il 115. Per partecipare alle ricerche nella zona del lago è stato attivato anche l’elicottero dell’Aeronautica militare.



