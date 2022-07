Dal dolore ai fatti:

un aiuto alla famiglia di Michele

FIASTRA - Partita una raccolta fondi lanciata dagli amici d'infanzia. Il 47enne Michele Sensini è morto il 29 giugno dopo essere caduto in un dirupo

E’ partita una raccolta fondi per aiutare i familiari di Michele Sensini, giornalista e guida escursionistica di 47 anni, morto lo scorso 29 giugno, dopo essere scivolato in un dirupo, in un sentiero non lontano dalla diga del lago di Fiastra.

Alcuni amici d’infanzia di Michele hanno dato vita sulla piattaforma online di raccolta fondi Eppela, ad una raccolta per dare una mano ai familiari, alla compagna Michela, al piccolo di 4 anni ed alla figlia. Ecco la dedica che hanno tributato al loro amico di recente scomparso: «Un pensiero collettivo da tutti noi che non vorremmo lasciarti andare e che ti teniamo con noi, ciascuno un frammento di un tesoro condiviso. Eri il miglior amico di tutti noi, il primo pensiero all’entrata nella valle, una giornata piena da mattina a sera, il vento che accarezza questi monti perché ci sanno ascoltare. Per sentirci uniti». La piattaforma è raggiungibile al seguente link.

Nella dedica al loro amico scomparso, gli amici d’infanzia riportano anche le parole che la compagna Michela ha dedicato al giornalista scomparso: «Non voglio andare via, lo sento in ogni soffio di vento, in ogni filo d’erba, in ogni foglia, in ogni profilo, in ogni cresta, qui mi sento al sicuro e sento le sue parole… non siamo immortali, amiamoci molto e soprattutto diciamocelo, non sprechiamo il tempo, ogni attimo è prezioso, cerchiamo di vivere nel modo, qualunque esso sia, che ci renda più felici, senza ipocrisia, senza finzioni, senza inganni. La felicità esiste, basta essere coraggiosi».

