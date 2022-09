Alluvione, 7 vittime identificate: chi sono

CALAMITA' - La prefettura ha accertato sinora 9 morti, per due di loro sono in corso accertamenti. Un testimone: «Mio fratello salvo per miracolo» (VIDEO)

16 Settembre 2022 - Ore 16:25 - caricamento letture

di Alberto Bignami

«Il numero delle vittime si attesta a 9, due delle quali sono in corso di identificazione e che potrebbero essere ricomprese nel numero dei dispersi che sono allo stato 4, dei quali 2 di minore età». Lo rende noto ufficialmente la Prefettura di Ancona. Al momento si sa che le vittime accertate sono Giuseppe e Andrea Tisba, padre e figlio rispettivamente di 65 e 25 anni, di Pianello d’Ostra, morti mentre il figlio cercava di recuperare l’auto dal garage per metterla in salvo dall’alluvione mentre il padre tentava di soccorrere il ragazzo poco prima che entrambi venissero travolti dall’ondata di acqua e fango che si stava riversando sulla strada. Lì un testimone dice:

«Mio fratello si è salvato per miracolo. Il Misa ieri sembrava tranquillo poi all’improvviso le onde sono cresciute nel giro di pochissimo tempo, non c’era nessuna previsione che ci fosse tanta acqua così. Nessuno se lo aspettava».

A Bettolelle, frazione di Senigallia, è stato recuperato il corpo di Gino Petrolati, 89 anni, il cui cadavere è stato estratto nella mattinata dall’interno della propria auto, trasportata dalla piena, finendo sott’acqua. Recuperato anche il cadavere di Ferdinando ‘Nando’ Olivi, commerciante ed ex ristoratore 82enne del posto e nonno di un altro ragazzo che era scappato dalla furia dell’acqua, riuscendo ad arrampicarsi su un albero.

Il corpo dell’anziano è stato recuperato dopo essere stato trovato nella taverna della sua abitazione a Pianello di Ostra, completamente invasa dall’acqua. Era titolare di una impresa idraulica, invece, Diego Chiappetti, 52enne anche lui trovato morto a Pianello di Ostra. Non era invece riuscita a mettersi in salvo come il resto della famiglia la 72enne Marialuisa Sereni, anche lei morta a seguito dell’acqua che ha inondato il Comune di Trecastelli. A Barbara è stato rinvenuto e recuperato anche il cadavere di Rina Febbi di 71 anni. Infine, un cittadino nordafricano di 42 anni, con cittadinanza italiana, è stato trovato ad Ostra. E’ in corso l’ufficialità dell’identificazione così come di un’altra persona, che sarebbe la nona ritrovata. Le ricerche proseguono.

