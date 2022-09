Superstrada, abbassato il limite di velocità:

tra Caccamo e Bistocco è di 80 all’ora

LA DECISIONE di Anas per ragioni legate alla necessità di dover fare alcuni lavori. Ad accorgersi diversi automobilisti, che hanno manifestato preoccupazione per la possibile presenza di autovelox, come già avvenuto in passato

14 Settembre 2022 - Ore 18:38 - caricamento letture

di Monia Orazi

Novità nel tratto tra Caccamo di Serrapetrona e Bistocco di Caldarola: il limite di velocità è stato abbassato a 80 km orari, in entrambi i sensi di marcia. Ad istituire in via provvisoria il limite a 80 km orari è stato Anas, ente proprietario della strada, motivando la decisione con ragioni legate alla necessità di dover fare alcuni lavori, in futuro una volta cessate le esigenze legate ai lavori, il tratto dovrebbe tornare al limite normale di 110 km orari. Ad accorgersi diversi automobilisti, che hanno manifestato preoccupazione riguardo alla possibile presenza di autovelox, come già avvenuto in passato, quando nell’autunno di un anno fa era stato posizionato in alcuni tratti tra Belforte e Serrapetrona il limite di 40 km orari, dove sono stati svolti servizi di accertamento con autovelox, che hanno comportato una serie di ricorsi alcuni dei quali vinti dagli automobilisti contro gli agenti di polizia municipale dei monti Azzurri (leggi l’articolo).

Nella zona dove vige il limite ridotto a 80 km orari non c’è intenzione, almeno per ora, di posizionare l’autovelox, per l’accertamento della velocità degli automobilisti. Nella zona a 80 km orari, compresa tra il km 60 ed il 40 della superstrada, sia in direzione monti-mare che mare-monti nel mese di settembre non sono previsti servizi di accertamento della velocità con autovelox, stando al calendario ufficiale divulgato con cadenza mensile dalla Prefettura di Macerata (leggi l’articolo).

Sono previsti accertamenti nel territorio del Comune di Camerino, che non risulta interessato dal limite provvisorio a 80 km orari e nei comuni di Belforte del Chienti-Caldarola dove, come da calendario dei servizi di accertamento già predisposto e depositato in Prefettura, il servizio autovelox sarà svolto solo nel tratto dove vige il limite di 110 chilometri orari e non nel tratto dove c’è il limite di 80. I due comuni dopo essersi dissociati dal servizio di polizia municipale associata dell’unione montana dei Monti Azzurri, hanno deciso di fare da soli. Si sono uniti in una convenzione unica ed hanno nominato responsabile del servizio di polizia municipale associata in convenzione, sino al prossimo 31 dicembre, il maggiore Andrea Isidori, attuale responsabile del servizio di polizia municipale del Comune di Camerino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA