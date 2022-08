Postini e un tecnico informatico:

le offerte di lavoro in provincia

ANNUNCI di Confindustria Macerata, Ciodue e Poste Italiane

7 Agosto 2022 - Ore 11:02 - caricamento letture

Torna l’appuntamento con le offerte di lavoro dalla provincia.

Ciodue Italia S.p.A., azienda leader a livello nazionale specializzata nel settore Antincendio e Sicurezza, per il potenziamento della rete commerciale, ricerca e seleziona nuovi agenti venditori da inserire stabilmente nel proprio organico. La posizione offerta è ideale per persone determinate e dinamiche, anche alla prima esperienza lavorativa nel settore, ma con forte motivazione a fare carriera all’interno di una realtà solida e con ambizioni economiche.

Requisiti richiesti:

-predisposizione al lavoro per obiettivi, entusiasmo e ambizione professionale;

-ottime capacità relazionali e doti organizzative;

-essere automuniti.

Si offre:

-inserimento in area definita e strutturata;

-formazione tecnica e commerciale continua;

-contributo fino a 1.500 euro mensili per i primi 6 mesi ;

-incentivi mensili, premi annuali e provvigioni;

-inquadramento con contratto Enasarco.

Invia la tua candidatura a macerata@ ciodueitalia.it e verrai contattato al più presto.

***

Confindustria Macerata ricerca per azienda della provincia un/a tecnico informatico Junior (cod. annuncio Conf 330) preferibilmente con diploma di ragioniere programmatore e conoscenza Teamsystem. La risorsa affiancherà il responsabile IT nelle attività di supporto e risoluzione di eventuali problematiche tecniche e nell’ assistenza e manutenzione di hardware e software interni all’azienda. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

***

Poste Italiane ricerca in provincia di Macerata e in tutta la regione Marche portalettere da inserire con contratto a tempo determinato. Per potersi candidare è sufficiente inserire il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale di Poste https://www.posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione. I candidati saranno inseriti con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali.

Le risorse individuate si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, etc.) nell’area territoriale di propria competenza.

***

Le offerte del centro per l’impiego di Tolentino.

Cooperativa sociale cerca educatori con esperienza ai almeno 2 anni nel ruolo ed in possesso della laurea in scienze dell’educazione e/o educatore professionale. Sede di lavoro: zona Civitanova Marche. Rif.: 12265

Azienda settore metalmeccanico cerca installatori/manutentori di impianti elettrici in ambito oil, gas e water. Richiesta disponibilità a trasferte nel territorio nazionale. Sede di lavoro: Ancona. Rif.: 12264

Azienda settore sicurezza cerca un addetto al controllo estintori e/o un elettricista. L’azienda valuta anche un apprendista con diploma di perito tecnico. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12263

Impresa edile cerca una ragioniera con almeno minima esperienza. Sede di lavoro: zona Macerata. Rif.: 12262

Struttura settore ristorativo cerca un/a banconista con minima esperienza. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12261

Azienda settore confezioni cerca una cucitrice esperta nel ruolo/settore. Sede di lavoro: alto maceratese. Rif.: 12260

Azienda settore automazione cerca un progettista elettrico per sistemi di automazione con conoscenza di linguaggi di programmazione in Plc/robotica. Sede di lavoro: zona Pioraco. Rif.: 12259

Azienda settore chimico/gomma cerca un apprendista per la conduzione di un macchinario CNC. Sede di lavoro: Loro Piceno. Rif.: 12258

Imprese di costruzioni cercano autisti con patente C+CQC e attestato per la conduzione di gru su autocarri. Sede di lavoro: alto maceratese. Rif.: 12256-12257

Azienda settore impiantistica cerca un termoidraulico esperto e/o un apprendista in possesso di un diploma di perito tecnico. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12253

Gli interessati alle offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Tolentino possono inviare il proprio curriculum vitae tramite e-mail (inserendo: codice di riferimento, oggetto dell’offerta e autorizzazione al trattamento dei dati) al seguente indirizzo: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it. Per approfondimenti: 0733.955425 – 0733.955409 (dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 13. Il martedì e il giovedì: dalle 15 alle 17).

