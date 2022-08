Recanatese, la Bcc è main sponsor

SERIE C - La società giallorossa avrà al suo fianco l'istituto di Recanati e Colmurano, il cui presidente Sandrino Bertini commenta: «Una partnership consolidata nel corso degli anni per sostenere un progetto vincente che dà lustro e soddisfazione alla città che, con grande entusiasmo, ha festeggiato la storica promozione»

Il cammino della Recanatese nella prossima stagione sportiva in Serie C, al via il 28 agosto, sarà supportato dalla Bcc di Recanati e Colmurano in qualità di main sponsor. «Una partnership consolidata nel corso degli anni per sostenere un progetto vincente che dà lustro e soddisfazione alla città e ai recanatesi che, con grande entusiasmo, hanno festeggiato la storica promozione in Serie C e lo scudetto dilettanti, conquistati nell’ultima stagione 2021/2022 – commenta Sandrino Bertini presidente della Bcc di Recanati e Colmurano -. Apprezziamo l’organizzazione e lo spirito della Recanatese con la quale condividiamo ideali e valori che sono propri oltre che dello sport, anche dell’attività di una banca cooperativa».

«Una banca, da sempre attiva nel sostegno delle realtà sportive, sociali e culturali del territorio ritenute fondamentali per formare i giovani alla vita di gruppo e per sviluppare una sana competizione che aiuta a crescere – si legge nella nota dell’istituto -. Fare banca mantenendo alta l’attenzione al sociale: questo è l’obiettivo principe della Bcc di Recanati e Colmurano che si manifesta anche attraverso il sostegno della Recanatese, società che oltre ad una lunga tradizione vanta un settore giovanile che conta oltre 350 iscritti e che negli ultimi anni si è arricchito anche del calcio femminile».

Il nuovo logo della Bcc di Recanati e Colmurano, che quest’anno festeggia i suoi 70 anni di attività sul territorio al fianco di famiglie, imprese, associazioni ed enti del terzo settore, spiccherà quindi sulle maglie che i giocatori indosseranno nella prossima stagione calcistica. I trofei vinti nel 2022 con le immagini e i video della corsa scudetto sono esposti nella vetrina della sede principale dell’istituto in piazza Giacomo Leopardi a Recanati.

