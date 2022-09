Scontro fra auto alla Pace,

tre feriti: coinvolta Anna Menghi

MACERATA - Tre i veicoli coinvolti, la consigliera regionale della Lega era a bordo di una di queste. Dieci i giorni di prognosi per lei. Nessuna delle persone portate al pronto soccorso ha riportato ferite gravi. Strada chiusa e traffico deviato fino allo sgombero della carreggiata

10 Settembre 2022 - Ore 10:49

Carambola fra auto, tre persone al pronto soccorso: tra queste anche la consigliera regionale della Lega ed ex sindaca Anna Menghi. E’ successo poco prima delle 10 in via Pace a Macerata.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, tre i veicoli coinvolti. Secondo una prima ricostruzione, una vettura che scendeva dal centro avrebbe girato per via Borghi, andando a schiantarsi contro l’auto condotta da Anna Menghi che stava invece salendo verso lo Sferisterio. Dopo l’impatto, il veicolo che stava scendendo si è girata su se stessa, andando a finire contro la terza auto che stava scendenso subito dietro.

Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, polizia locale e vigili del fuoco. Le persone coinvolte sono state trasferite al pronto soccorso per accertamenti, compresa Menghi. Nessuna comunque è rimasta ferita in maniera seria. Anna Menghi sarà sottoposta a una lastra a causa di dolori al torace provocati dalla cintura di sicurezza e dagli airbag. Dieci i giorni di prognosi per la consigliera regionale, nessuna frattura riscontrata. Chiuso il tratto di strada interessato e traffico deviato a Borgo San Giuliano fino al completo sgombero della carreggiata.

