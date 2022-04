«Col park all’ex Anconetani

il centro venga liberato da 30 posti auto:

ecco dove si potrebbe intervenire»

CIVITANOVA - La Federazione italiana ambiente e bicicletta contesta il progetto nell'area portuale e chiede che venga utilizzato «per creare i necessari spazi alla ciclabilità», togliendo alcuni stalli dalle vie limitrofee

«Più di 200mila euro spesi per 120 posti auto, nel posto sbagliato, nel modo peggiore, senza nulla in cambio per un reale miglioramento della vivibilità della città. Perlomeno che quei posti auto siano utili per creare i necessari spazi per la ciclabilità in centro e per liberare il porto dalla sosta eccessiva di auto private». La Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) della sezione costa Macerata-Fermo boccia senza mezzi termini il parcheggio in via di conclusione nell’ex cantiere Anconetani al porto di Civitanova.

La Fiab non condivide assolutamente l’idea di realizzare un ulteriore parcheggio nello spazio resosi disponibile sul demanio portuale. Non si ritiene opportuno creare ulteriori posti auto nel centro cittadino. «Ormai la storia, gli studi e l’esperienza hanno dimostrato che, inevitabilmente, aumentando i posti auto in centro, aumenta il traffico circolante e con esso, l’inquinamento, il pericolo, e un conseguente peggioramento della qualità di vita per cittadini e per i turisti – aggiunge la Fiab – Nello specifico caso del parcheggio previsto al porto di Civitanova, denominato “ex-Anconetani”, l’area si trova in una posizione per cui, per essere raggiunto, da qualunque direzione si arrivi, si deve attraversare comunque il centro della città, aggiungendo ulteriore traffico all’ingorgo quotidiano. Il parcheggio, inoltre, insiste su uno dei contesti più preziosi per gli usi portuali e cittadini, sia per le attività sportive nautiche che per gli spazi all’aperto preferiti da tutti, famiglie, bambini, ragazzi, per il passeggio e per le attività all’aria aperta. La decisione sembrerebbe ormai assunta, senza una corretta programmazione, senza alcuna logica che discenda da una pianificazione cittadina, ma l’intervento è stato approvato, la somma necessaria stanziata dal bilancio comunale e i lavori, ormai, in corso».

La Fiab a gennaio aveva presentato una proposta dettagliata, una sorta di compensazione ambientale utile e possibile proprio per la presenza di una così importante disponibilità di nuovi posti auto. «A Civitanova – continua la Federazione – l’eccesso di auto parcheggiate ovunque non consente di fatto di realizzare la pedonalizzazione necessaria e la creazione dei percorsi ciclabili indispensabili ed è difficile togliere parcheggi, seppur su spazi pubblici, senza dare una alternativa. La realizzazione di un nuovo parcheggio, allora, con ben 120 posti auto, come annunciato, offre l’opportunità di togliere alcuni posti auto a bordo strada nelle vicinanze, dando spazio alla mobilità pedonale e ciclabile e creando così un miglioramento della qualità dei luoghi in centro. A fronte della disponibilità di così tanti posti auto nuovi, togliendo circa 30 posti nelle aree limitrofe, sarà possibile creare quei raccordi ciclabili e pedonali, fondamentali per una migliore fruizione del centro».

«Togliendo circa 10 posti auto sul lato sinistro su via Donizetti e nel primissimo tratto di via Regina Margherita – specifica la Fiab – si potrebbe finalmente realizzare una parte importante del collegamento di via Lauro Rossi tra la ciclabile del Castellaro e la ciclabile del Lungomare, connessione fondamentale, per la fruizione della rete locale. Il trasferimento di posti auto al “parcheggio ex-Anconetani” di una dozzina di posti auto da via Duca degli Abruzzi consentirebbe il collegamento ciclabile tra la stazione ferroviaria e la ciclovia Adriatica e qualificando ulteriormente un’area centrale della città. Eliminando solo 5-6 posti auto nel parcheggio su via Leonardo da Vinci si potrebbe risolvere il problema del mancato passaggio pedonale a lato della ciclabile migliorando anche la fruibilità del capolinea dei bus di “Cristo Re” dove è prevista anche una velo-stazione. Anche altri potrebbero essere i collegamenti ciclabili realizzabili in centro traslando i posti auto al “parcheggio ex-Anconetani”: negli stradelli laterali di Piazza XX settembre, consentendo il collegamento tra Municipio e lungomare, lungo Corso Umberto I, per collegare stazione ferroviaria e Piazza XX settembre, in via Enrico Fermi per portare la ciclabile del Castellaro fino alla stazione ferroviaria. Ma, soprattutto, la disponibilità di così tanti posti auto al porto potrebbero del tutto eliminare l’utilizzo degli spazi portuali per il parcheggio eccessivo che si registra proprio in questi giorni durante i fine settimana e le festività, quando tutti sembrano avere un pass, non per svolgere davvero attività nautiche ma, forse più per sosta privilegiata in pieno centro».

