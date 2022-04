Che viaggio con MaMa!

«Una nuova frontiera di comunicazione

ha fatto riscoprire i tesori di questa terra»

WEB SERIE - Un video di un minuto per ripercorrere 55 comuni, 19 puntate, 120 volti che Carlo e Iralba hanno incontrato durante il loro tour lungo otto mesi. L'entusiasmo di Riccardo Sacchi, assessore del Comune di Macerata, capofila del progetto: «Ora siamo pronti per la dimensione internazionale»

17 Aprile 2022 - Ore 18:20 - caricamento letture Il viaggio in un minuto

Cinquantacinque comuni della Marca Maceratese, 19 puntate girate agosto 2021 e aprile 2022, 2 protagonisti, 120 “volti” di Mama intervistati nel corso del tour, decine di migliaia di visualizzazioni, centinaia di post e stories su Instagram e Facebook. Sono questi i numeri di “In viaggio con MaMa”, la web serie ideata da Cronache Maceratesi per promuovere il brand Marca Maceratese in tutta la regione. Accanto ai protagonisti Carlo Torregrossa e Iralba Murati, Federico De Marco per la regia e Francesca Marchetti per le messe in scena, oltre a Laura Boccanera che ha prestato la sua voce a MaMa. Una sfida per il nostro giornale che ha creduto molto nelle potenzialità di questo progetto che si è rivelato vincente. Anche grazie alla sinergia con i Comuni coinvolti, in primis quello di Macerata, che si sono messi a disposizione e hanno mostrato il meglio.

Entusiasta Riccardo Sacchi, assessore del Comune di Macerata, capofila di MaMa. «La web serie In Viaggio con MaMa proietta la comunicazione di questo territorio verso una nuova frontiera, in grado di raggiungere in maniera capillare gli abitanti della Marca e le regioni limitrofe. Tra gli obiettivi di questa azione, pensata e progettata come le altre nel 2021, in piena fase pandemica, con tutti gli amministratori di MaMa, era primario far conoscere e apprezzare agli stessi abitanti della provincia di Macerata l’identità di cui sono parte. Attraverso le loro esperienze in tutti i 55 comuni i protagonisti, Carlo e Iralba, non solo ci hanno portato alla scoperta dei mille tesori di questa terra, ma piano piano hanno guidato le migliaia di spettatori alla conoscenza di se stessi, della ricchezza artistica, storica, paesaggistica, enogastronomica che ogni giorno hanno davanti agli occhi. I numeri di Cronache Maceratesi, i riscontri ottenuti sui social, le testimonianze raccolte nel viaggio hanno dato ragione a questa strategia rendendo finalmente MaMa riconoscibile ‘a casa’ e pronta al passo successivo: la promozione internazionale».

E adesso tocca a voi mettervi in viaggio con MaMa, la vostra guida sicura che saprà accompagnarvi alla scoperta di un territorio magico, ricco di eccellenze e di sorprese, tutto da esplorare e riesplorare perché capace di rinnovarsi e di emozionare.

(In calce all’articolo, tra i correlati, trovate tutte le puntate di In viaggio con Mama che hanno toccato i 55 Comuni della provincia di Macerata).

COS’E’ MAMA – “MaMa” è la Marca Maceratese. È prima di tutto un territorio bellissimo, che va dal Mar Adriatico ai Monti Sibillini, verde e azzurro, giallo dei campi di grano e girasoli, rosso dei borghi che si accende alla luce dei tramonti. Paesaggi incantevoli ricchi d’arte e di storia, gente operosa che coltiva i campi come giardini e crea imprese d’ingegno e inventiva. Ed è la rete di tutti i Comuni della provincia di Macerata, un progetto straordinario che parte dal basso. «Subito dopo il sisma del 2016 – si legge nella presentazione – preoccupati ma non vinti, ci siamo messi insieme, al di là dei colori politici ma con una grande visione politica, e abbiamo firmato un patto per la valorizzazione e la promozione del nostro patrimonio d’arte e di paesaggi. MaMa per noi è un’infrastruttura della ricostruzione. Per tutti è un territorio da scoprire, un viaggio nell’Italia dei Comuni, una comunità da amare».

Sito Internet: https://www.marcamaceratese.info/

Mama su Facebook: https://www.facebook.com/MaMaMarcaMaceratese

Mama su Instagram: https://www.instagram.com/mama_marcamaceratese/

(foto e video di Federico De Marco)

© RIPRODUZIONE RISERVATA