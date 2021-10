In viaggio con MaMa, si gioca:

curiosità, gladiatori e duelli

“affogati” in un buon vino cotto (VIDEO)

WEB SERIE - Nella settima puntata Carlo e Iralba visitano Urbisaglia, Colmurano, Ripe San Ginesio e Loro Piceno in un continuo mix tra passato e presente. GUARDA IL VIDEO

«Ci sarà da divertirsi». E’ la promessa che MaMa fa a Carlo e Iralba all’inizio di questa puntata che ha come tema il gioco. Carlo e Iralba scopriranno, tra un gioco e l’altro, le ricchezze e le curiosità di Urbisaglia, Colmurano, Ripe San Ginesio e Loro Piceno. Non mancheranno duelli tra un gladiatore e una gladiatrice, una gara a campana e un tuffo nel francobollo (che ritrae uno dei monumenti visitati dai nostri protagonisti) e nelle lettere dal fronte.

Dopo un tour tra le botteghe artigiane del Borgo Futuro a Ripe San Ginesio, imperdibile visita a Loro Piceno, il paese del vino cotto tra storia, cantine e cucina.

In una continua e perfetta alternanza di storie del passato e progetti per il futuro, il viaggio dei nostri “eroi” vi porterà alla scoperta di una serie di chicche della Marca Maceratese.

COS’E’ MAMA – “MaMa” è la Marca Maceratese. È prima di tutto un territorio bellissimo, che va dal Mar Adriatico ai Monti Sibillini, verde e azzurro, giallo dei campi di grano e girasoli, rosso dei borghi che si accende alla luce dei tramonti. Paesaggi incantevoli ricchi d’arte e di storia, gente operosa che coltiva i campi come giardini e crea imprese d’ingegno e inventiva. Ed è la rete di tutti i Comuni della provincia di Macerata, un progetto straordinario che parte dal basso. «Subito dopo il sisma del 2016 – si legge nella presentazione – preoccupati ma non vinti, ci siamo messi insieme, al di là dei colori politici ma con una grande visione politica, e abbiamo firmato un patto per la valorizzazione e la promozione del nostro patrimonio d’arte e di paesaggi. MaMa per noi è un’infrastruttura della ricostruzione. Per tutti è un territorio da scoprire, un viaggio nell’Italia dei Comuni, una comunità da amare».

