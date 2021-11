Vaccini nelle scuole,

battuta d’arresto

Calano le classi in quarantena

REPORT dell'Ufficio scolastico regionale: rispetto alla settimana scorsa la percentuale di studenti tra 12 e 19 anni con doppia dose è aumentata solo dello 0,9%. Macerata si conferma la provincia con meno ragazzi vaccinati. Le quarantene sono passate da 53 a 40, nove quelle nella nostra provincia

Battuta d’arresto nella vaccinazione anti Covid degli studenti marchigiani, calano però le classi in quarantena. E’ quanto emerge dal report settimanale dell’Ufficio scolastico regionale. Nelle Marche risultano all’8 novembre vaccinati con doppia dose il 69,9% dei ragazzi tra 12 e 19 anni, cioè 76.996 ragazzi su una popolazione scolastica di 110.108 ragazzi. A distanza di una settimana dall’ultima rilevazione, dunque, ha completato il ciclo vaccinale lo 0,9% in più di tutta la popolazione studentesca, cioè 875 giovani. Mancano all’appello vaccinazione ancora 24.715 ragazzi. Così come la settimana scorsa, è ancora Macerata la provincia con meno giovani vaccinati nelle Marche. Nel Maceratese, infatti, hanno completato il ciclo vaccinale 13.621 ragazzi su 22.290, una percentuale pari al 61,2% del totale, che è appunto la più bassa della regione. Nello specifico, hanno ricevuto la doppia dose il 54% dei ragazzi tra 12 e 15 anni e il 68% tra 16 e 19 anni. Nella nostra provincia quindi sono 7.115 i giovani che ancora devono vaccinarsi. Guida questa speciale classifica la provincia di Ancona con il 76,6% di studenti che hanno completato il ciclo, e a seguire troviamo Ascoli (72,2%), Fermo (69%) e Pesaro (67,7%). Quanto alle quarantene delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, c’è stata una diminuzione rispetto a una settimana fa. Sempre secondo l’ultima rilevazione, le classi in quarantena nelle Marche sono 40, contro le 53 del 2 novembre. In particolare abbiamo 3 classi in quarantena nella scuola d’Infanzia, 13 alle elementari, 11 alle medie e 13 alle superiori. Macerata non è più la provincia peggiore in questo senso. Ancona infatti conta 14 classi in quarantena, Ascoli e Fermo 9, Macerata 9, Pesaro 8. Nella nostra provincia, dunque, rispetto alla settimana scorsa ci sono cinque classi in quarantena in meno: 1 alla scuola dell’Infanzia, 3 alle elementari, 2 alle medie e 3 alle superiori.

Nel conto mancano però le ultime quarantene, in particolare le quattro classi all’Agrario di ieri e altre per cui sarebbe scattata la quarantena oggi.

